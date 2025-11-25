Makro cuenta con cuatro nuevos camiones 100% eléctricos en sus rutas de distribución de última milla en las islas Canarias

Con motivo del día del Transporte Sostenible que se celebra el 26 de noviembre,Makro, empresa líder en distribución mayorista multicanal a hostelería, ha anunciado la incorporación de cuatro camiones 100% eléctricos en las rutas de última milla de su Servicio de Distribución a Hostelería en las ciudades de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna. Estos camiones se suman a otros doce con los que la compañía cuenta en las rutas urbanas de Palma, Madrid, Barcelona, Málaga, San Sebastián, Bilbao, Vitoria, Pamplona y Santander.
Esta decisión supone para Makro un paso adelante en la descarbonización de su logística de última milla y su compromiso con el crecimiento sostenible, que forma parte fundamental de su estrategia global de sostenibilidad. La flota eléctrica de la compañía reducirá la huella de carbono en las operaciones de distribución de Makro en más de 134 toneladas de CO2 anuales – unos 8.400kg de CO2 por cada camión al año –impactando positivamente en las zonas en las que opera al disminuir la contaminación no sólo ambiental sino también acústica. En el caso de las tres ciudades canarias, la flota eléctrica evitará la emisión de 33.600kg de CO2 al año.
“Como líderes en distribución mayorista multicanal a hostelería, en Makro asumimos la responsabilidad de liderar con el ejemplo tomando decisiones que reduzcan el impacto de nuestras operaciones en el entorno y, a la vez, puedan inspirar a otros a hacerlo. Esta apuesta por el transporte eléctrico refuerza nuestro compromiso con el crecimiento sostenible, el medio ambiente y las comunidades en las que operamos, un compromiso para el que hemos desarrollado una estrategia de sostenibilidad integrada de forma transversal en nuestro modelo de negocio”, señala Eduardo López-Puertas, director de Cadena de Suministro Integral de Makro España.
Para esta apuesta de movilidad sostenible en la isla, Makro ha confiado en el proveedor de transporte de última milla Last Mile Mediterranean. La nueva flota 100% eléctrica con la que opera Makro cuenta con una autonomía real superior a los 200 km con el equipo de frío en funcionamiento toda la jornada, o 230 km con una caja seca. Además del ahorro en las emisiones de CO2, no emite ruidos, lo que supone un gran avance para lograr ciudades más seguras, silenciosas y saludables.
El compromiso de Makro con el crecimiento sostenible y la reducción del impacto de sus operaciones en el entorno
La sostenibilidad es, junto con la innovación, un pilar estratégico y transversal del Plan de Crecimiento y Transformación de Makro. Además del packaging sostenible, el apoyo a proveedores locales y el uso de fuentes de energía renovables, la movilidad sostenible es otra gran apuesta de la compañía. Para minimizar el impacto de sus operaciones en el entorno, Makro ha diseñado una política de control y reducción de la huella de carbono donde esta nueva flota de camiones eléctricos supone un importante hito. A comienzos de 2021, Makro ya sustituyó los más de 350 vehículos de su fuerza de ventas por coches híbridos, una iniciativa que, sumada a la incorporación de estos dieciséis camiones eléctricos, permite a la compañía avanzar en su objetivo de reducir las emisiones contaminantes, apoyando un sector más sostenible.
Igualmente, la compañía impulsará la incorporación en su flota de vehículos de combustible HVO (aceite vegetal hidrotratado) para su cadena de suministro, además de la optimización de rutas mediante el uso de dúo tráileres compartidos con proveedores, una estrategia que contribuye a la disminución de trayectos. Makro también ha reforzado la planificación de cargas de la distribución de última milla y ha mejorado la organización de los envíos desde las plataformas nacionales a las regionales, con el objetivo de maximizar cada trayecto y avanzar hacia una logística más responsable y competitiva.
El día mundial del transporte sostenible se celebra cada 26 de noviembre, según lo estableció la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2023. Su objetivo es reconocer la función del transporte sostenible en el crecimiento económico, el bienestar social y la cooperación internacional, al tiempo que se abordan los problemas de emisiones de gases de efecto invernadero.
SOBRE MAKRO
Makro, filial española del grupo alemán METRO, es la empresa de distribución del sector de la hostelería en España. Cuenta con más de 900.000 clientes y con 37 centros distribuidos en 15 Comunidades Autónomas. Makro ofrece al hostelero una experiencia de compra multicanal con más de 31.000 productos, soluciones y servicios adaptados a sus necesidades, apostando por el producto local y por el producto fresco de calidad. En el año fiscal 2023/2024, Makro obtuvo unas ventas consolidadas de 1.737 millones de euros. Más información en www.makro.es.
SOBRE METRO
METRO es la compañía mayorista internacional líder de productos de alimentación y no alimentación especializada en atender las necesidades de hoteles, restaurantes y cáterin (HoReCa), así como de comercios independientes (Traders). En todo el mundo, METRO cuenta aproximadamente con 15 millones de clientes que se benefician de la multicanalidad de la empresa. Esto permite a los clientes elegir entre comprar en uno de los centros de gran formato de su zona, o recibir la compra en sus negocios (Food Service Distribution, FSD), ofreciendo en todo momento soporte y conexión digitales. METRO MARKETS es un marketplace internacional online para clientes profesionales que ha ido creciendo y expandiéndose continuamente desde 2019. La sostenibilidad es uno de los principios empresariales de METRO, lo que ha hecho que desde hace varios años la compañía figure en diversos índices y rankings de sostenibilidad, como MSCI, Sustainalytics y CDP. METRO opera en más de 30 países y emplea a más de 85.000 personas en todo el mundo. En el ejercicio 2023/2024, METRO generó unas ventas de 31.000 millones de euros. Más información en: www.metroag.de o MPULSE.de, la revista online de METRO.