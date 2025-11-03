Mazón ultima con Feijóo los términos de su dimisión

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, comparecerá hoy para aclarar su futuro político tras el proceso de “reflexión personal” que anunció hace cuatro días y tras mantener “conversaciones” con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Tras una intensa jornada de negociaciones para “analizar el contexto político de la Comunidad”, Mazón aplazó su decisión, con la incógnita de si finalmente optará por renunciar a la Presidencia.
En las últimas horas ha crecido la presión interna dentro del partido para que Mazón dé un paso atrás y dimita. A eso se suma que familiares de víctimas mortales de la Dana del 29 de octubre de 2024 se concentraron ayer para exigir su dimisión.
Esa comparecencia de Mazón tendrá lugar el mismo día que la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la Dana ha citado como testigo a la periodista Maribel Vilaplana -que comió con Mazón en el restaurante El Ventorro- para ayudar a esclarecer lo que hizo en esas horas.
Hoy Feijóo ha convocado al Comité Ejecutivo Nacional del PP, que estará marcada por la previsible salida de Mazón. Analizará los distintos escenarios, como adelantar las elecciones o un presidente interino.