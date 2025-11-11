Ópera de Tenerife escenifica por primera vez un título de Richard Wagner: ‘El holandés errante’

Ópera de Tenerife presenta el segundo título de abono de la temporada: El holandés errante (Der fliegende Holländer), de Richard Wagner. Las funciones tendrán lugar en la Sala Sinfónica los días 16, 19 y 22 de noviembre, siempre a partir de las 19.30 horas, y se desarrollarán durante dos horas sin pausa.
Estos y otros detalles fueron ofrecidos ayer lunes por el consejero de Cultura del Cabildo, José Carlos Acha; el director artístico del Auditorio de Tenerife, José Luis Rivero; el director musical, Guillermo García Calvo; el director de escena, Marcelo Lombardero, y los cantantes que participan en la producción.
Esta escenificación de la ópera se había presentado como una producción del Teatro Municipal de Santiago, pero la escenografía de El holandés errante alquilada no salió de Chile por problemas logísticos totalmente ajenos a Auditorio de Tenerife, según explicaron la pasada semana desde el Cabildo. Esto provocó una situación insólita en los 22 años de trayectoria de la institución isleña, que ha sido solventada gracias al trabajo del equipo técnico de Auditorio de Tenerife, que ha respondido con la realización de una escenografía, siguiendo la dramaturgia de Marcelo Lombardero, algo que fue resaltado por el propio director de escena, el director artístico del Auditorio y el consejero insular de Cultura. El vestuario sí será el que pudo verse en el teatro chileno.
José Carlos Acha se mostró entusiasmado con programar “esta ópera romántica inspirada en la leyenda del holandés y también en un truculento viaje que vivió el propio Wagner. Esta es la cuarta ópera del compositor y ya se empiezan a notar sus leitmotivs y lo que serán las características de sus obras”, comentó el consejero, quien hizo hincapié en que “se trata de la primera ópera escenificada del compositor alemán que programa el Auditorio de Tenerife, tras las versiones en concierto de Tannhäuser y Parsifal”.
José Luis Rivero compartió su alegría por que Guillermo García Calvo, que ya había dirigido a la Sinfónica de Tenerife en su temporada, “se haya unido a la familia de Ópera de Tenerife, ya que es el director español que mejor conoce el repertorio alemán y en concreto el de Wagner”. Rivero también habló sobre “la importancia del paso de Marcelo Lombardero por la Isla, lo cual supone un gran reto”.
“El elenco tiene un marcado carácter nacional, lo cual era un elemento fundamental, y en eso quiero destacar a Ángeles Blancas, que debuta en el rol de Senta, un desafío que no dudó en asumir como uno de los iconos dentro de las voces españolas, que ofrece garantía, solvencia, conocimiento y espíritu dramático”, añadió.
La ópera, estrenada en Dresde en 1843, está basada en una leyenda que, a su vez, ha dado lugar a obras de diferentes disciplinas. En ella, aparece un misterioso buque fantasma, con las velas color de sangre, movido por fuerzas fantasmales y dirigido por un hombre pálido que baja a la orilla. Su capitán es el holandés errante, perseguido por una maldición por haber invocado a Satanás y condenado a navegar sin descanso. Una sanción que se suspende cada siete años, cuando se le concede bajar a tierra a buscar un amor que lo salve.
En este espectáculo de gran concisión dramática y escénica se cuenta también la historia de Senta, que se desenvuelve en una atmósfera fría y mar bravío, y un asfixiante entorno machista violento del que intenta aislarse a través de la figura mítica del marinero holandés. El coro incorpora y refuerza la presión social a la que se ve sometida Senta en esta sociedad compleja y patriarcal.