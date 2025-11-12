Primeros efectos de la borrasca Claudia en Tenerife: un remolino rompe el techo de un invernadero

La borrasca Claudia comienza a dejar sus primeros incidentes en Tenerife. Un remolino de viento fue grabado este miércoles desde la autopista TF-1, en sentido Santa Cruz de Tenerife, en el municipio de Güímar, donde se observa cómo el fenómeno levanta y destroza el techo de un invernadero situado cerca de la vía.
El vídeo, compartido por el medio local, VT Noticias , muestra el momento en que el fuerte viento genera una especie de remolino de viento que actúa con fuerza, lo que generó sorpresa para los conductores que circulaban por la autopista al ver cómo cruzaba la zona agrícola afectando al techo de uno de los invernaderos.
Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la borrasca Claudia está provocando rachas muy intensas de viento del suroeste, además de precipitaciones persistentes y mala mar, sobre todo en las Islas occidentales. En el caso de Tenerife, el aviso se mantiene en nivel amarillo y naranja por viento y fenómenos costeros adversos.
El Gobierno de Canarias ha advertido del riesgo de anegamientos y crecidas de barrancos, y ha recomendado evitar desplazamientos innecesarios y seguir únicamente la información de los canales oficiales.
Este episodio se suma a otros incidentes menores registrados en las últimas horas, como la caída de ramas, contenedores desplazados por el viento y lluvias fuertes en distintos puntos del Sur de la Isla.