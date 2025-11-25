El PSOE acusa al gobierno de Puerto de la Cruz de “mentir” con la cuenta de 2026

El grupo Socialista en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz acusó ayer al gobierno (PP-ACP-CC) de mentir respecto al presupuesto del próximo año al decir que era “el más social cuando las ayudas de emergencia apenas suben 15.000 euros respecto a 2025 mientras que los gastos protocolarios se elevan a 150.000 euros, una cantidad similar a la destinada a publicidad y propaganda.
“¿A las familias vulnerables las van a invitar a brindar?”, ironizó el portavoz socialista, Marco González. Lo hizo tras la intervención del concejal de Hacienda, Pedro Antonio Campos, quien explicó las principales características del documento económico del nuevo año, “centrado en lo social y en los servicios públicos, pensando en las personas” y con un equilibrio entre ingresos y gastos.
Los socialistas presentaron una enmienda a la totalidad que fue rechazada por el Pleno y la cuenta del nuevo año, que supera los 50 millones, salió adelante con los votos de los concejales del Gobierno.
Se hizo después de una hora y media de debate, tiempo suficiente para que ambas partes se hicieran reproches mutuos, incluida la moción de censura presentada en agosto de 2024, injustificada para unos, necesaria para otros.
El portavoz del PSOE recriminó la falta de tiempo para analizar el documento más importante para la gestión municipal. Según Gonzalez, “la actitud del gobierno es poco democrática ya que estuvieron negociando cuatro meses entre los socios para seguir justificando la moción de censura y a la oposición nos dieron apenas cuatro días”, insistió.
Pese a ello, “descubrieron” que los informes de Intervención, Recursos Humanos y de la secretaría municipal son desfavorables por diferentes motivos, y citó como ejemplo el límite legal para las gratificaciones del personal funcionario, y el exceso de competencias atribuidas a la empresa pública Pamarsa, en proceso de disolución.
González criticó que se hayan omitido partidas nominativas de otras administraciones; que se hable de un presupuesto B en el marzo de 2026 cuando se incorpore el remanente; y la falta de equilibrio entre las áreas, ya que promoción turística tiene una partida que es diez veces más que deportes, que solo cuenta con 75.000 euros”.
Pedro Antonio Campos le recordó que cuando el PSOE estaba en el gobierno “nunca” fue capaz de aprobar los presupuestos en tiempo y forma, los prorrogó, “y tuvo que cambiar de calculadora” porque dimitió su concejal de Hacienda “para no verse envuelta en sus chapuzas económicas”.
Campos desglosó los aumentos contemplados en 2026 para Infancia, Mayores, Discapacidad, drogodependencias, Juventud, “datos que usted ha obviado para interpretarlos a su manera”, le espetó a Marco González.
Por último, le reprochó que siendo alcalde “subió todos los impuestos que pudo. Por lo tanto, en materia presupuestaria no está en condiciones de dar lecciones. En lugar de ello, debería pedir perdón porque durante su gobierno la ciudad dejó de recaudar millones de euros”.