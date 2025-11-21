Puerto de la Cruz presenta un presupuesto ‘récord’ para 2026: superará los 50 millones de euros

“Puerto de la Cruz vuelve a apostar por su gente, por sus vecinos con un presupuesto récord, que se caracteriza por ser el más elevado en la historia del municipio ya que superará los 50 millones de euros”. Así presentó ayer el alcalde, Leopoldo Afonso, las cuentas del próximo año, que ascienden a 50.047.392,51 euros, una cifra que supone un incremento del 8,91% respecto al ejercicio anterior y que permitirán mejorar los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía, potenciar el turismo en un municipio que es referente, y darle un impulso a las obras en las que se está trabajando desde el área de Ciudad Sostenible.
Lo hizo acompañado por el primer y segundo teniente de alcalde, David Hernández y Alonso Acevedo, respectivamente, y el concejal de Hacienda, Pedro Antonio Campos. Fue este último quien desglosó el documento económico que se llevará el próximo lunes a un pleno extraordinario para su aprobación y que ya sido trasladado a la oposición (PSOE).
En este contexto, detalló que el área de Acción Social se incrementa un 17,15%, “el mayor impulso social jamás realizado en la ciudad”. También habrá un 8,28% de aumento para el capítulo de seguridad, con más medios, equipamiento y capacidad operativa, y un 1,1 millones para Cultura.
Un cambio significativo lo experimentará la plantilla del Ayuntamiento con la aprobación de una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que incluye 160 plazas de funcionarios y 133 de personal laboral, previa negociación con las fuerzas sindicales, además de las 30 personas trabajadoras ya incorporadas.
Campos también anunció que el 1 de enero del próximo año no solo entrará en vigor el presupuesto sino también la bajada del IBI del tipo impositivo del 0,53% al 0,52% y además, se ampliarán las bonificaciones fiscales destinadas a familias numerosas y otras destacadas para bienes inmuebles de uso residencial destinados al alquiler con renta limitada.
Entre los objetivos marcados para el próximo año se encuentra la licitación de los nuevos contratos del servicio de jardinería, de limpieza viaria y gestión de residuos, y la concesión del Ciclo Integral del Agua, con una inversión externa de 30 millones, la misma cantidad que se destinará a crear dos aparcamientos subterráneos mediante la concesión de obra pública.