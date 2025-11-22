Puerto de la Cruz revela desde este sábado múltiples visiones del mundo a través de Miradas Afroindígenas

El Festival Internacional de Cine de Realidad de Canarias Miradas Afroindígenas, que se celebra en Puerto de la Cruz hasta el 29 de noviembre, comienza hoy sábado en la Sala Timanfaya. Las entradas para las proyecciones se pueden adquirir en el sitio web del festival (www.miradasafroindigenas.com), mientras que para asistir a las conversaciones con directores y directoras el acceso es libre hasta completar el aforo.
Miradas Afroindígenas nació hace cinco años como una “incubadora de proyectos entre República Dominicana y Canarias con el fin de dar una oportunidad al talento que hay en el sur”, explica el director del festival, el cineasta tinerfeño David Baute. Desde esa incubadora se ha llegado a este programa, que incluye festival y mercado. “Buscamos una mirada especial en películas que es complicado ver y el festival es uno de esos espacios ideales para llegar al público”, apostilla.
LA SELECCIÓN
Los films que forman parte de la sección oficial de Miradas Afroindígenas han sido seleccionados por festivales como DocMX (México), DocSP (Brasil), Fidocs (Chile) y FICI (Colombia), así como por los certámenes de Agadir (Marruecos), Sudáfrica y Zinebi (Bilbao). “A partir de la alianza que hemos construido con ellos, generamos una programación de cine de realidad, de cine autoral y creativo”, apunta Baute.
“Hemos trabajado conjuntamente para hacer esta selección -detalla-, en la que lo que más se valora es el cuidado de lo estético y el guion, porque en el cine de realidad se busca no solo una temática concreta, sino que el planteamiento de contenidos esté cuidado, que la película tenga otras capas a nivel estético, que proporcione al espectador una experiencia estética”.
La concejala de Cultura de Puerto de la Cruz, Desiré Díaz, resalta “el enorme valor que el Festival de Cine de Realidad de Canarias aporta tanto al ámbito cultural como a la industria audiovisual del Archipiélago”. “Este encuentro viene a enriquecer y completar el programa cultural anual de Puerto de la Cruz, integrándose en el catálogo de festivales y acciones culturales de gran calado que caracterizan a nuestra ciudad”, añade.
La jornada inaugural se inicia (12.00 horas) con la proyección de Miguel Velázquez, el catedrático del ring, de David Cánovas (2024). El film sobre la historia del púgil tinerfeño compite en la sección D. O. Canarias. Le sigue (16.00) Café con Georgina Higueras, en el Mombasa Chillout Bar, donde el periodista portuense Juan Carlos Castañeda mantendrá un diálogo con una de las pioneras entre las reporteras de guerra españolas.
‘BAJO LAS BANDERAS, EL SOL’
A las 17.00 horas se proyecta Bajo las banderas, el sol (Paraguay, 2025), donde su director, Juanjo Pereira, usa un archivo de imágenes para reconstruir la historia de una de las dictaduras más duraderas del siglo XX, la de Stroessner en Paraguay, cuyos efectos aún se dejan sentir.
Durante la inauguración oficial del festival (19.30 horas) se entregará a Georgina Higueras el premio Visión Lúcida y a la cineasta chilena Maite Alberdi, el Narrativa Personal, con el que Miradas Afroindígenas reconoce su trayectoria en la creación de un cine de realidad con una propuesta narrativa propia. La gala incluye la proyección de El agente topo (2020), de Alberdi.
“Es una suerte poder contar con Maite Alberdi en Puerto de la Cruz, que ha sido premiada en todos los grandes festivales, en San Sebastián, Berlín, Sundance…, y que tiene una obra muy especial”, subraya Baute.
La jornada de mañana domingo comienza (12.00) con Morichales, de Chris Gude (Colombia, 2024), un film, que se estrena en Canarias, sobre la relación entre la minería extractiva y la naturaleza en la explotación de oro en la Guayana venezolana.
Luego se dará paso al cine de Maite Alberdi, que protagoniza el resto de la agenda, con La once (2014), a partir de las 17.00 horas, y La memoria infinita (2023), desde las 21.00. A las 19.00 horas, entre ambas proyecciones, la directora reflexionará con el periodista y crítico cinematográfico Javier Tolentino sobre la relación del cine de no ficción con la realidad, en un ámbito que invita a cuestionar sus leyes, contornos y convenciones.