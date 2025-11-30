sucesos

Sigue la quema de coches en Tenerife: “Podría deberse a una venganza”

Ocurre "desde hace poco menos de dos años": esta pasada madrugada dos quedaron completamente calcinados
Sol del sur Tenerife
Ocurre “desde hace poco menos de dos años”, pero la quema de coches en Tenerife, concretamente en los municipios de Arona y Adeje es preocupante.

Ayér, según informa Sol del sur Tenerife, en torno a las 4.30 horas, ardieron cuatro coches en Arona. Dos de ellos quedaron completamente calcinados.

Según la citada web, esta pasada madrugada, en El Fraile, concretamente en una calle que da al polideportivo municipal, cuatro vehículos fueron pasto de las llamas, quedando dos de ellos completamente calcionados.

“Dos de los cuatro coches han quedado siniestro total y la Policía, tanto la nacional como la local, como ya sucedió con hechos similares en Los Cristianos, cuando se quemaron en una noche hasta una docena de coches en distintos ubicaciones, baraja la hipótesis que podría ser una “venganza” por el cierre de clubes cannábicos en el sur”, según Sol del sur Tenerife.

Además, citan a vecinos de El Fraile, que se quejan de la inseguridad en la zona, con actos vandálicos y robos: “Esto ocurre así cada semana”.

