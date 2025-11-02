Ramón Gener aborda este lunes ‘El holandés errante’ en el Auditorio de Tenerife

Ramón Gener regresa este lunes (19.30 horas) al Auditorio de Tenerife para abordar la ópera El holandés errante (Der fliegende Holländer), de Richard Wagner. Se trata del segundo título de la temporada de abono de Ópera de Tenerife. En esta ocasión, el divulgador musical desvelará los secretos del título que se escenificará los días 16, 19 y 22 de noviembre. Las entradas para la cita con Gener están a la venta por ocho euros.
El argumento, los sentimientos, los personajes, la música y las temáticas serán algunos de los aspectos que analizará Gener de forma amena y cercana, utilizando símiles contemporáneos e interpretando fragmentos al piano para reforzar su explicación. De esta manera, se ofrece una oportunidad para todos los que desean conocer más sobre este título antes de las funciones, e incluso para los que nunca han acudido a una ópera y quieren saber los detalles antes de asistir a la representación.
El Auditorio de Tenerife escenifica por primera vez una obra de Wagner. Tras las versiones en concierto de Tannhäuser y Parsifal, Ópera de Tenerife continúa su camino wagneriano con Der fliegende Holländer, un Wagner temprano que comienza a experimentar con los leitmotiv. Más que por las palabras, la historia está contada a través del desarrollo musical, que completa el relato y le aporta una dimensión psicológica a la narración.
Las entradas para la conferencia se pueden adquirir en la web www.auditoriodetenerife.com, en la taquilla y de forma telefónica llamando al número 902 317 327. Hay descuentos para diversos colectivos.