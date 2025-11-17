La Ley de Loterías se pronuncia sobre si es legal que te cobren un recargo en tu décimo de la Lotería de Navidad

El 22 de diciembre vuelve cada año marcado como una cita imprescindible para millones de personas en España: es el día en que se celebra el Sorteo de la Lotería de Navidad, una tradición que se remonta a 1892 y que se ha convertido en uno de los eventos más arraigados del país. Con premios que van desde 6.000 euros hasta 400.000 euros por décimo, este sorteo mueve la compra masiva de participaciones, cuyos décimos empiezan a venderse en pleno verano y pueden encontrarse en numerosos puntos de venta.
Sin embargo, una duda frecuente surge entre los compradores: ¿es legal que algunos vendedores cobren un recargo por los décimos de la Lotería de Navidad? La cuestión genera consultas cada año, especialmente cuando ciertos establecimientos incrementan el precio establecido.
Recargos en la Lotería de Navidad
La normativa aclara la situación. Según el artículo 8 de la Instrucción General de Loterías, aplicar un recargo sí es legal, pero únicamente si la entidad cuenta con autorización expresa de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Esto permite que clubes deportivos, asociaciones, centros educativos u organizaciones similares incluyan un pequeño aumento como forma de colaboración, siempre dentro de los límites marcados.
Ese margen está regulado: el recargo no puede superar el 20% del precio oficial del décimo. La cantidad añadida se considera una participación o donación destinada a la entidad que distribuye el número, y está amparada por la normativa siempre que no exceda el límite fijado.
El mismo artículo establece también qué prácticas no están permitidas. La reventa de décimos con sobreprecio se considera un fraude y está sancionada: vender un décimo por encima de los 20 euros oficiales constituye una infracción perseguida por la ley. Por ello, los compradores deben estar atentos y denunciar cualquier caso a la SELAE o a las autoridades competentes.
Además, no todos los establecimientos pueden aplicar recargos. Lugares como bares, restaurantes o comercios tienen expresamente prohibido añadir sobrecostes. Si se detecta esta práctica, es importante comunicarlo para que se tomen las medidas oportunas.
A ello se suma otra advertencia clave: la venta de participaciones falsas es un delito tipificado en el Código Penal, con penas que pueden ir de seis meses a tres años de prisión. De ahí la importancia de adquirir los décimos únicamente en puntos de venta autorizados y confiables.
En conclusión, aunque el recargo en los décimos de la Lotería de Navidad puede ser legal bajo ciertas condiciones, es fundamental estar bien informado para evitar fraudes. Ante cualquier duda, lo más recomendable es consultar a especialistas, como el equipo jurídico de Sánchez Garrido Abogados, que pueden ofrecer asesoramiento profesional para participar en este sorteo con total tranquilidad.