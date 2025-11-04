Redada contra el blanqueo en Tenerife: 10 detenidos

No hay muchos datos que facilitar porque el servicio sigue abierto y tampoco hay que dar más pistas de lo necesario que puedan entorpecer la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero sí se puede adelantar que al menos ya hay diez detenidos como consecuencia de un servicio de la Guardia Civil dirigido contra el blanqueo de capitales.
De los hechos que nos ocupan se tuvo la primera noticia por la notable presencia de los guardias asignados al caso con motivo de un registro llevado a cabo en una dirección ubicada en Agua García, dentro del término municipal de Tacoronte, donde se llevó a cabo esta mañana una entrada y registro avalada por la preceptiva autorización judicial, en suceso que anticipó la Cadena Ser.
Lo que llamó la atención fue que dicho local es contiguo al que posee en dicho emplazamiento Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A. (Gesplan), una empresa pública del Gobierno de Canarias que se dedica a actividades de gestión, planeamiento territorial, urbanismo y medio ambiente, pero es totalmente ajena al objetivo perseguido en el operativo.
Es más, su única vinculación con este caso radica en que los guardias intervinientes pidieron a los trabajadores de Gesplan que desempeñaban allí sus funciones que no abandonaran el edificio durante una hora para no entorpecer el operativo en cuestión, detalle confimado a este periódico por fuentes oficiales de la Comandancia Provincial, que obviamente se excusaron de dar más datos.
Por ahora, y hay que insistir en que la debida prudencia obliga a ello, lo que se sabe y se puede publicar son esas diez detenciones, así como que la Guardia Civil desplegó numerosos medios en el lugar por un servicio que, probablemente, incluirá más actuaciones similares en otras ubicaciones.
El delito de blanqueo de capitales es el acto de ocultar o encubrir el origen ilícito de bienes para que parezcan provenir de fuentes legítimas. Está regulado en los artículos 298 a 304 del Código Penal español, y en él se incluye la adquisición, conversión o transmisión de bienes de origen delictivo.