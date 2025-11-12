La refinería de Santa Cruz de Tenerife, excluida de la negociación del convenio

El Sindicato de Trabajadores (STR) denuncia la exclusión de la refinería de Santa Cruz de Tenerife del proceso de negociación del convenio colectivo en Moeve Refino, una decisión “sin previo aviso” que sus representantes reciben con “incredulidad y perplejidad”.
Desde la sección sindical de STR de Moeve Tenerife critican que haya sido “avalada, justificada y aprobada por los sindicatos tradicionales CC.OO. y UGT, con lo que se rompe un modelo de negociación conjunta de las tres refinerías de Moeve en España que garantizaba la fuerza, unidad y solidaridad entre todos los trabajadores del refino”.
Les resulta “asombroso e incomprensible” que “quienes deberían velar por los intereses de los trabajadores respalden una medida que deja en la incertidumbre a cientos de familias tinerfeñas”. Esta organización alerta de que se genera “un clima de inseguridad y desestabilización en la plantilla, que ve cómo se vulnera el principio de igualdad de trato y representación sindical en estas trascendentales negociaciones”.
En este escenario, STR considera que este “divide y vencerás” promovido por Moeve (anteriormente, Cepsa) “tiene que ser convenientemente explicado con transparencia por parte de quienes lo apoyan [CC.OO. y UGT], muy conscientes del daño que causarían a los trabajadores de la refinería y sus familias”.
Como “sindicato alternativo, independiente y financiado únicamente con las cuotas” de sus afiliados, STR reafirma su “compromiso” con los compañeros de la refinería de Tenerife: “Seguiremos defendiendo con firmeza sus derechos, su dignidad laboral y su futuro”. Asimismo, agradece el respaldo “incondicional” de las secciones de STR en Huelva y San Roque (Cádiz).
La refinería de Santa Cruz de Tenerife es la más antigua de España. Fue levantada en la zona costera de Cabo Llanos en el año 1930. Actualmente se encuentra en un proceso de desmantelamiento -en principio, hasta 2028- que comenzó en 2022. El objetivo se centra en “recuperar el terreno para la ciudad y transformarlo en un proyecto urbanístico sostenible”.
El STR se creó en 2003 por iniciativa de un grupo de empleados de Repsol Petróleo en sus cuatro refinerías. Tras una modificación de sus estatutos, en 2016 se integró el CTR (sindicato de Cepsa): cambió de nombre sin perder la R del emblema.