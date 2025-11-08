Pernoctar en el refugio de Altavista costará 29 euros para residentes

Teleférico del Pico del Teide ha sido la única empresa que se ha presentado a la licitación del Cabildo para la concesión del servicio de gestión del refugio de Altavista, en el Parque Nacional del Teide, que salió a concurso el pasado septiembre con un presupuesto de 5,9 millones para una duración inicial de dos años (con posibilidad de prórroga de cuatro años más). Tras el análisis de la oferta presentada por la empresa, la Dirección insular del Medio Natural del Cabildo ha aceptado la propuesta de la Mesa de Contratación de adjudicarle el servicio, según la información publicada en la plataforma de contratación de la Corporación insular. Por lo que la previsión es que, si no hay imprevistos en la tramitación que falta, Teleférico del Pico del Teide será el que gestione el refugio de Altavista en su nueva reapertura.
En cuanto a los precios para pernoctar en el refugio, la licitación del Cabildo establecía unos precios máximos que podía exigir el concesionario, con la posibilidad de que los licitadores presentasen porcentajes de descuentos sobre estas tarifas, pero Teleférico no ofertó ningún porcentaje de reducción, según la documentación en la plataforma de contratación.
Así pues, para el primer año se establece un precio de 71 euros para el tique general, 29 euros para los residentes en Tenerife y 56,80 euros para federados que cuenten con las licencias de Fedme o Fecamon. También se recoge un incremento paulatino de las tres tarifas durante los siguientes 9 años.
La oferta presentada por Teleférico incluye la contratación de cuatro guardas con titulaciones de inglés, así como también de alemán o de francés. Además de equipamiento como un desfibrilador externo automático y mantas isotérmicas de emergencia, y del servicio de fibra óptica, enlace satelital con servicio Starlink y red móvil 4G/5G con sistema amplificador, entre otros.
El refugio de Altavista cuenta con una capacidad máxima de 49 plazas y lleva cerrado desde noviembre de 2019. Debido al progresivo deterioro del mismo, y a la necesidad de realizar adaptaciones normativas sobre el inmueble, el Cabildo está ejecutando una rehabilitación integral del refugio, con un presupuesto que ronda los 1,8 millones, incorporando una planta fotovoltaica y una depuradora ecológica. La previsión era que los trabajos acabaran antes de finalizar este año.