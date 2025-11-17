Una mujer, entre la vida y la muerte tras ser recatada del mar en Tenerife

Una mujer de 70 años se encuentra en estado grave tras ser rescatada del agua en parada cardiorrespiratoria.
Según ha informado el 112 Canarias, socorristas de la playa de Los Cristianos, en el municipio de Arona, sacaron del agua a la víctima este lunes sobre las 10:45 horas y comenzaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar.
De inmediato, se activaron los recursos de emergencia necesarios. A su llegada, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y un médico de Atención Primaria continuaron con las técnicas avanzadas.
Tras revertir la parada cardiorrespiratoria y estabilizar a la afectada, se procedió a su traslado en ambulancia al Hospital del Sur, donde ingresó en estado crítico.
Policía Local, Portuaria y Nacional colaboraron en el dispositivo de emergencias.