Ritmos Handmade 2025 plantea cuatro días de percusión en comunidad

Ritmos Handmade, el Festival Internacional de Percusión de Puerto de la Cruz, celebra una nueva entrega, la octava, del 13 al 16 de noviembre en el Complejo Turístico Costa Martiánez. El festival lo presentaron este viernes Desiré Díaz, concejala de Cultura del Ayuntamiento portuense; Miguel Ángel Expósito, artista que el día 13 inaugura Ritmos Handmade, y Yudi Acosta y Juan Javier Rodríguez, directores de la iniciativa.
Rodríguez puso de relieve la calidad de los artistas que participan en una experiencia que continúa siendo un espacio para el estreno de proyectos, obras y publicaciones, como ocurre este año con la presentación del libro The DragOn Drums Book, del percusionista argentino Marcelo Gueblón.
Durante cuatro días, Ritmos Handmade reunirá a artistas, docentes, alumnado y público en torno a una agenda que combina conciertos, clases magistrales, talleres y espectáculos.
El festival comenzará el jueves 13 con una jornada dedicada a la percusión clásica y contemporánea. El percusionista, director y docente Miguel Ángel Expósito impartirá (16.30 horas) una clase magistral centrada en la dirección de banda desde la mirada del percusionista. Más tarde (20.30), dirigirá un concierto junto a la Sociedad Filarmónica Nivaria de Arafo y alumnado de la Escuela Municipal de Música de Puerto de la Cruz.
La baterista, percusionista y compositora Eva Català, una de las referencias emergentes del jazz contemporáneo y las músicas del mundo, ofrecerá el viernes una clase magistral (16.30) sobre la improvisación como lenguaje creativo. La jornada culminará (20.30) con un concierto en el que la acompañarán Pablo González (piano y acordeón), Carlos Costa (contrabajo y percusión) y Fran Rodríguez (saxofón).
EL VIBRÁFONO
El vibrafonista griego Christos Rafalides, reconocido en la escena del jazz de Nueva York, brindará el sábado una aproximación al lenguaje del vibráfono en el jazz contemporáneo (16.30 horas), mientras que en su concierto (20.30 horas) presentará un repertorio, junto a Luis Fernández (piano y melódica), Agustín Buenafuente (contrabajo y bajo eléctrico) y Roberto Amor (batería), que explora las fronteras entre el ritmo, la melodía y la improvisación. Ese mismo día (11.30) Marcelo Gueblón presentará su libro.
En la convocatoria del domingo 16, el músico y docente Fede Beuster impartirá (11.30) un taller participativo de percusión popular, mientras que la playa de Martiánez será el escenario (13.00 horas) del espectáculo de clausura, a cargo del colectivo canario Bloko.