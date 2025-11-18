Rodrigo Leão visita el Auditorio de Tenerife con su nuevo trabajo discográfico

El Auditorio de Tenerife programa el 29 de noviembre (19.30 horas) un concierto del pianista y compositor portugués Rodrigo Leão. Quien en 1985 fundase Madredeus junto a Pedro Ayres Magalhães continúa en su carrera en solitario emocionando con su combinación de minimalismo y canción tradicional portuguesa. En su nuevo álbum, O rapaz da montanha (2025), que presentará en la Sala de Cámara, Rodrigo Leão dibuja un paisaje emocional de su país natal, tan rico en literatura, imágenes y música.
En la amplitud de las canciones está la de los viajes de Rodrigo Leão, llenos de encuentros con la melancolía y la alegría de las gentes de Portugal, sus campos y sus calles. La relación con los recuerdos de la música de los años 70, escuchada en la adolescencia, es el punto de partida de composiciones originales en portugués, a veces polifónicas y con sonidos tradicionales. El universo creativo del artista está compuesto por un amplio abanico de influencias musicales, literarias y visuales, aspectos que están muy directamente relacionados con todas esas canciones y con el recorrido que ha realizado por su tierra.
Rodrigo Leão, una de las figuras más emblemáticas de la música lusa, sorprende con O rapaz da montanha. Con una carrera marcada por la elegancia melódica y colaboraciones con artistas de la talla de Ryuichi Sakamoto y Beth Gibbons, invita ahora a una experiencia en la que la tradición y la vanguardia se entrelazan.
PAISAJES SONOROS
En una evocación de las raíces más profundas de la identidad portuguesa, este nuevo proyecto musical combina la fuerza de los coros, la intensidad de la percusión y una lírica conmovedora que retrata historias de lucha, esperanza y redención. Un espectáculo donde cada nota transporta al público a paisajes sonoros que resuenan con emoción y profundidad, a través de la fusión de elementos tradicionales con el inconfundible estilo contemporáneo del artista.
Las letras, principalmente escritas por Ana Carolina Costa, abordan temas universales con un lenguaje directo y emotivo. Desde la lucha diaria y la búsqueda de identidad hasta la liberación y la esperanza, cada canción supone un viaje emocional. El álbum constituye, en suma, un testimonio de la inquietud creativa y la constante evolución como artista de Rodrigo Leão.
Las localidades para el concierto se encuentran ya a la venta en los canales habituales del Auditorio de Tenerife.