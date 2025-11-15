Rosa Dávila propone subir los sueldos en 2026 a sus asesores entre el 5 y el 25%

El incremento del presupuesto del gabinete de la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila (CC), durante lo que va de mandato, que ha pasado de 3,68 a 6,59 millones de euros desde 2023 (casi 3 millones más, un 80%), se traducirá el próximo año, entre otras cosas, en una propuesta de aumento de las retribuciones salariales de su personal de confianza y asesores de entre un 5 y un 25%. Así lo denuncia el Grupo Socialista, que ha presentado diversas enmiendas a este apartado de las cuentas para 2026, sobre todo por considerarlo “injusto y desproporcional” si se atiende a que los funcionarios disfrutarán casi del mismo sueldo en general, con una subida muy inferior que ha de fijar aún el Gobierno central en función del IPC, seguramente en torno al 2%.
Este aumento de entre un 5 y un 25% para las personas designadas de forma libre y discrecional por Dávila se aprobó en el consejo de gobierno del 29 de octubre. El PSOE considera que aún se está a tiempo de corregir esta “desproporción” y recuerda que, desde la llegada del pacto de los nacionalistas con los conservadores del PP en 2023 (tras la censura a Pedro Martín), los gastos corrientes del gabinete de la presidenta para comunicación, publicidad y propaganda han pasado de 908.918,86 euros a 3,662 millones (2,7 más, un 400% de subida).
Por eso, los socialistas han presentado una enmienda para suprimir en el nuevo presupuesto el llamado nivel 4, relativo al régimen de especial dedicación y rendimiento del personal eventual, lo que se traduciría en un complemento equivalente al 25% de las retribuciones para estos trabajadores “con una referencia a un nivel de complemento de destino 24 o superior”.
Hasta ahora, el Cabildo solo regulaba tres niveles, que permitían al personal eventual percibir hasta un 20% adicional de sus retribuciones anuales cuando el número de horas realizadas fuera de la jornada superase las 300 anuales. “Por tanto, con el nuevo nivel 4 se establece un incremento con carácter general que oscilará entre un 5 y un 10% adicional, pero, además, los puestos del jefe/a del gabinete de prensa y del director/a de unidad tenían incluidas en sus retribuciones el régimen de plena disponibilidad y el complemento de especial dedicación y rendimiento, no pudiendo experimentar un incremento de las retribuciones anuales establecidas por ningún motivo. Sin embargo, en esta propuesta se elimina esta previsión y podrán percibir el nuevo nivel 4, lo que supone a todos los efectos un incremento del 25%”.
Según el PSOE, esta medida hará que, “de la plantilla eventual, integrada por 29 puestos, dos tendrán un incremento del 25%, 23 del 10% y tres, del 5%”. “Rechazamos –recalcan- este incremento por ser desproporcionado e injusto en relación al resto de la plantilla, que, con carácter general, percibirá lo mismo que en 2025 y, en su caso, el incremento será el que fije con carácter básico el Gobierno de España, muy inferior al contemplado por CC y PP para sus asesores y personal de confianza”.
Los socialistas subrayan que el impacto total de estos aumentos se traducirá en “varios cientos de miles de euros añadidos”. A su juicio, se trata de una medida “injusta, desproporcionada y arbitraria” que “envía un mensaje inaceptable: primero los asesores, después los servicios públicos, cuando la prioridad deben ser las prestaciones esenciales, no las retribuciones del entorno político de Dávila”.
“Se equipara al personal eventual con el funcionario por su esfuerzo extra”
El área de Presidencia del gobierno del Cabildo tinerfeño señaló ayer a DIARIO DE AVISOS que el Grupo Socialista establece “una comparación entre el salario base de un funcionario con el sueldo base más complementos que recibe el personal eventual, pero sin tener en cuenta que el funcionario también recibe otros conceptos adicionales, como complementos, gratificaciones, servicios extraordinarios o retribuciones por productividad”.
Según recalca estas fuentes de la Presidencia de Rosa Dávila, “lo que realmente se ha hecho es equiparar al personal eventual con el funcionario, de tal manera que el primero pueda ver compensado sus esfuerzos extras, que van más allá de la jornada reglamentaria. Por tanto, es falso el incremento salarial del 25%, ya que se trata de una compensación en caso de producirse servicios extraordinarios y en momentos de especial dedicación”.
Para el próximo año, el Cabildo tinerfeño ha incrementado el 62,37% el presupuesto de un gabinete de la presidenta que, desde 2023, ha aumentado su gasto el 80%, al pasar de 3,68 millones a 6,59 en las nuevas cuentas.