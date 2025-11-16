sociedad

Cuatro personas migrantes se lanzan al mar en bidones de gasolina para ser rescatadas cerca de El Hierro

 Salvamento Marítimo ha rescatado este domingo en aguas cercanas a El Hierro dos cayucos en los que viajaban un total de 242 personas, entre ellas menores y mujeres.

El primero de los cayucos, que fue rescatado este domingo a unas 30 millas de la isla, se quedó sin combustible, por lo que sobre las 5 de la mañana dos de sus ocupantes decidieron tirarse al mar para buscar ayuda utilizando unos bidones de gasolina como balsa, según han informado a EFE fuentes de los equipos de emergencias.

Al ver que no llegaba el rescate, sobre las 9 de la mañana otras dos personas hicieron lo mismo construyendo también otra balsa con bidones.

Salvamento Marítimo localizó las balsas, con dos personas cada una, y el cayuco, con 157 personas, entre ellas 26 mujeres y ocho menores.

Cuando volvían de regreso a El Hierro encontraron otro cayuco, a unas cuatro millas de El Hierro, con 81 personas, entre ellas, 15 mujeres y tres menores.

Los ocupantes de los dos cayucos se encuentran en buen estado de salud.

Para llevar a cabo estos rescates se activaron dos salvamares, un helicóptero y un avión.

