El Taller de Seve Díaz, en Puerto de la Cruz, logra su primera estrella Michelin

El restaurante El Taller de Seve Díaz, del chef del mismo nombre, situado en la ciudad turística de Puerto de la Cruz, logró anoche una estrella Michelin en la gala de presentación de su edición de 2026 que tuvo lugar en Sohrlin Andalucía, en la ciudad de Málaga.
En la misma ceremonia también revalidó la estrella Víctor Suárez, de Haydée by Víctor Suárez, que la obtuvo durante su estancia en el municipio de La Orotava y que ahora lucirá en el hotel Gran Tacande, en Costa Adeje, donde cocina desde hace varios meses.
Con estos nuevos reconocimientos, Tenerife mantiene un total de once estrellas, cifra hasta ahora nunca registrada, repartidos en nueve restaurantes, la práctica totalidad ubicados en hoteles del Sur de Tenerife.
Se da la circunstancia de que la presentación de la guía española coincide con el 125 aniversario de la Guía Michelin, una recopilación de los restaurantes más destacados del mundo por su excelencia culinaria elegidos en función de una metodología rigurosa que supera el siglo de trayectoria.
El Taller de Seve Díaz, que ya obtuvo el premio a Mejor Restaurante en los XXXIV Premios de Gastronomía de DIARIO DE AVISOS, que se entregaron en 2019, ya el año pasado figuró en la rumorología previa a la entrega de los galardones de la Guía Michelin.
Nacido en Puerto de la Cruz, autodidacta y un amante de la guitarra, a la que pudo dedicarse pero la cocina le llevó por otros caminos, cuyos resultados se han visto claramente reforzados con este nuevo galardón. Pero también por una lista de espera que hace difícil encontrar mesa si no es con meses de antelación, situación que sin duda ahora se complicará aún más.
Seve Díaz ha sido constante en el empeño de reflejar en su cocina el kilómetro 0, tanto en el menú como en la cava de vinos que refleja la variedad de las bodegas canarias.
Víctor Suárez es otro chef que también fue laureado en los galardones de gastronomía de DIARIO DE AVISOS cuando, junto a u hermana Laura, mantenía el restaurante Haydée en el Camino Torreón Bajo, número 80 La Orotava, y se les reconoció ex aequo como mejores jefes de cocina.
Víctor Suárez más tarde emprendió un camino en solitario bajo el nombre de Haydée, homenaje a su abuela, en el barranco de La Arena, Dehesa Baja, en La Orotava, donde logró su primera estrella Michelin y donde dio su último servicio el pasado 25 de enero.
El pasado mes de mayo empezó una nueva etapa, esta vez en el hotel Gran Tacande, en Costa Adeje, donde en un corto periodo de tiempo ha renovado la distinción de la guía francesa,
El nuevo Haydée se ubica a escasos metros de la playa del Duque, con amplios ventanales, y la decoración ha corrido a cargo de la diseñadora Mercè Borrell, que ha buscado la integración en el entorno.
Aquí Víctor, natural de La Orotava, mantiene su firme compromiso con la cocina de las islas y como homenaje a su abuela, Haydée, y a La Gomera.
Tenerife cuenta ahora con un total de once estrellas que se reparten entre El Rincón de Juan Carlos, dos y M.B, otras dos. Le siguen con una estrella Donaire, Il Bocconcino, NUB, San Hô, Taste 1973, Haydée de Víctor Suárez y El Taller de Seve Díaz.
Hay que destacar que la totalidad de los restaurantes mencionados se encuentran ubicados en los municipios del Sur de Tenerife, concretamente en Adeje, Arona y Guía de Isora y sólo uno en Puerto de la Cruz.
La provincia de Gran Canaria sigue luchando para conseguir dos estrellas Michelin, objetivo que de momento no ha logrado en esta nueva edición. Con una estrella figuran seis restaurantes: Muxgo, Poemas by Hermanos Padrón, Tabaiba, Los Guayres, La Aquarela y Kamezí, este último ubicado en Playa Blanca, en la isla de Lanzarote.