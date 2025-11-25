El Taller de Seve Díaz logra una estrella Michelin y Víctor Suárez recupera la que tenía en La Orotava

Los restaurantes Haydée by Víctor Suárez, que el año pasado estaba en La Orotava y ahora está ubicado en el hotel Gran Tacande de Costa Adeje, y El Taller de Seve Díaz, en el Puerto de la Cruz recibieron anoche la estrella de la Guía Michelin, en una gala que se celebró en el espacio Sohrlin Andalucía, en la ciudad de Málaga.
El chef Víctor Suarez, nacido en La Orotova, ha renovado este galardón tras mudar su restaurante a un hotel de Costa Adeje, donde sigue apostando por la gastronomía del kilómetro 0 con miradas hacia La Gomera. Seve Díaz, nacido en Puerto de la Cruz, ha recibido por primera vez este galardón, que confirma el buen hacer de su cocina en un local sito en la calle San Felipe, 32 de la ciudad turística.
Se da la circunstancia de que la presentación de la guía española coincide con el 125 aniversario de la Guía Michelin, una recopilación de los restaurantes más destacados del mundo por su excelencia culinaria elegidos en función de una metodología rigurosa que supera el siglo de trayectoria.