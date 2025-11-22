Tenerife debate sobre innovación y futuro tecnológico en el Hub Intech

Realidad virtual, inteligencia artificial, robótica… Desde ayer, el Iberostar Heritage Grand Mencey acoge una nueva edición del Hub Intech Tenerife. El evento, impulsado por el Cabildo de Tenerife, nace con el objetivo de abordar temas relevantes para todas las entidades vinculadas con la tecnología y la innovación. Ponencias y mesas redondas animarán el céntrico hotel hasta el final de la tarde de hoy, buscando reunir a emprendedores, inversores, universidades, empresas y jóvenes talentos con la mirada puesta en el futuro de la Isla y de Canarias.
Entre las distintas actividades propuestas por el Hub Intech, la Fundación DIARIO DE AVISOS presentó ayer un foro dedicado a profundizar en temas clave relacionados con el presente y el futuro de Tenerife. En primer lugar, se dio paso a una mesa redonda que buscó respuestas a la cuestión del futuro tecnológico del turismo.
Tecnología al servicio del humano
¿Un hotel donde, en la recepción, en lugar de personas, nos atienda un robot? Lo que hace unos años parecía digno de la ciencia ficción está, hoy más que nunca, cerca de la realidad. Los avances tecnológicos y la rapidez con la que llegan a nuestras vidas afectan a todos los sectores, y el turismo no se queda atrás. Según Olga Martín Pascual, directora gerente del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife (PCTT): “Hay una inquietud en este sector por innovar, mejorar y buscar nuevas fórmulas”.
“La tecnología hoy en día representa el 95% de nuestra vida”, señala Victoria López, presidenta de GF Hoteles. Desde su perspectiva, la conectividad es imprescindible para el turismo: “Los visitantes del futuro serán los jóvenes de hoy. Por lo tanto, debemos estar preparados para su demanda”. En sus instalaciones, por ejemplo, ya se utiliza la inteligencia artificial para detectar los alimentos que se desperdician y adaptar los menús a la tipología de los clientes alojados. “Hoy en día hemos logrado reducir entre un 35% y un 40% de nuestros residuos en el bufé”, explica.
Por su parte, Isidoro Fernández, CEO de la empresa robótica Bumerania, afirma que ve el futuro de los alojamientos vacacionales muy ligado a los avances tecnológicos. Una rápida evolución que, según su criterio, mejora la experiencia. “Si yo soy un cliente que acaba de alojarse en este hotel, puedo ser atendido en 30 idiomas; para mí, como usuario, esto es muy útil”, explica. Aunque advierte que, hace unos años, en Japón se llevó a cabo un experimento con un hotel completamente robotizado: “No había ninguna persona y, al final, fue un fracaso”.
En la mesa redonda sobre el futuro tecnológico del turismo, todos los ponentes coincidieron en que estos avances deben complementar, no reemplazar, la labor humana. Como bien explica Victoria López: “El turista viene a recibir lo que la tecnología no puede ofrecer. Esa sonrisa, ese cariño, ese recibimiento y acompañamiento no lo da la tecnología. No creo que la robótica o la IA lleguen a sustituir completamente el trabajo humano; nosotros nos dedicaremos a ofrecer todo aquello que la tecnología no puede dar”.
Un nuevo tipo de turista
La evolución tecnológica del turismo va de la mano con el cambio en los perfiles de los visitantes que llegan a las Islas. Como señala Olga Martín Pascual (PCTT): “El que viene es un turista más informado, por lo que hay que saber adaptar mejor lo que se ofrece a cada uno”.
Este aspecto clave fue abordado con precisión por Orlando Santana, CEO de Coco Solutions, agencia digital canaria que ayuda a las empresas a construir y optimizar su presencia online. Según él: “Creo que vamos a avanzar hacia la hiperespecialización, es decir, necesitamos entender mejor qué necesitan los visitantes”.
En concreto, el joven empresario explica que la primera fase del cambio debe centrarse en conectar las necesidades y los gustos de los clientes, algo que se puede lograr mediante los motores de búsqueda: “Los que existen hoy en día son demasiado básicos; es decir, solo introduces la fecha y el destino, y te indican lo que hay disponible. Creo que debemos ir un paso más allá”.
Estos cambios requieren, además, personal cualificado, algo que, según Orlando, aún no se está logrando por completo: “Estamos teniendo bastantes problemas de captación. Actualmente hace mucha falta contar con más recursos a nivel tecnológico”. Unos esfuerzos que, indica, deben centrarse en la especialización de la oferta académica y formativa.
Talento canario
Como continuación de la primera mesa redonda, en la que se debatió sobre la importancia de la formación y la cualificación en ámbitos tecnológicos para que Canarias y el sector turístico puedan subirse al vertiginoso tren de los avances que vive nuestra sociedad, el segundo espacio puso sobre la mesa un concepto clave: el talento.
La sala enmudeció al escuchar las palabras de Svetlana Velikanova, cofundadora y CEO de Harbour.Space University, una universidad privada centrada en tecnología, innovación y emprendimiento, con sedes en Barcelona y Bangkok. Tanto su historia de superación tras una infancia difícil en Ucrania, como sus acertadas declaraciones, no dejaron a nadie indiferente: “Talento hay en España, y este talento hay que explotarlo y celebrarlo”. Con su institución, Svetlana está preparando a la selección española que competirá en las Olimpiadas tecnológicas este agosto, con una preparación que se llevará a cabo en Tenerife.
Por parte del Cabildo, esta apuesta por formar y atraer talento es ya una obligación: “No tenemos otra opción que convertirnos en un territorio innovador, resiliente, que avance en las nuevas tecnologías y de forma continua, porque esto es un esfuerzo que tiene que ser sostenible y sostenido en el tiempo para realmente lograr ese cambio”, afirma el consejero de Innovación, Investigación y Desarrollo, Juan José Martínez Díaz.
Con el fin de diversificar el modelo productivo del Archipiélago, Martínez Díaz considera que nuevos sectores emergentes en las islas, como el aeroespacial, la biotecnología y las industrias creativas, deben seguir avanzando ya que “no podemos depender solo del turismo”. Esto debe ir acompañado de una oferta educativa que permita a los residentes participar de este desarrollo, y tal vez con la llegada de una universidad como Harbour.Space: “La preparación de las Olimpiadas es un primer paso para ir definiendo lo que puede ser una colaboración a largo plazo”, señaló el consejero.
La universidad Harbour Space podría llegar a Tenerife
El consejero de Innovación del Cabildo de Tenerife, Juan José Martínez Díaz, abrió la puerta a que la isla acoja a Harbour.Space University, universidad privada con sedes en Barcelona y Bangkok especializada en tecnología, innovación y emprendimiento. Su fundadora, Svetlana Velikanova, destaca que su metodología se aleja de los métodos tradicionales. “Nuestros docentes son profesionales en activo que están construyendo cosas ahora mismo, y los estudiantes aprenden directamente de ellos”. La formación combina teoría y práctica, con grupos pequeños, atención personalizada y aplicación inmediata de los conocimientos, de manera que lo aprendido se retiene, según la fundadora de Harbour Space hasta un 80%. Además, afirma que “los alumnos trabajan con startups, lo que les permite aprender en un entorno profesional”.