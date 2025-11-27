Tenerife logra un récord histórico: 11 estrellas Michelin

Tenerife lo ha vuelto a lograr. La isla cuenta en estos momentos con 11 estrellas Michelin, un logro impensable hace una decena de años cuando se empezaron a sumar estos reconocimientos de la guía francesa. Y otra novedad es que todos, a excepción de El Taller de Seve Díaz, un luchador nato criado en Punta Brava (Puerto de la Cruz), están ubicados en un hotel de lujo. Por esto la estrella a Seve tiene el valor de los grandes que luchan por ofrecer la mejor cocina, pero también lidian con las cuentas y los gastos del día a día y donde el ‘escandallo’, aquella palabra que antes estaba en boca de todos los cocineros hoy lo pronuncian en voz baja unos pocos.
Seve Díaz, que ayer tarde mismo estaba ya al frente de sus cocinas -que poco dura la felicidad en casa del señor- conoce las dificultades que ha tenido que sortear para hacer realidad este preciado y merecido galardón. Ayer mismo publicaba en las redes sociales que “seguimos aprendiendo, seguimos soñando. Hoy, con una estrella más de ilusión. Una estrella que nos impulsa a seguir dando lo mejor. Gracias por tanto”.
Seve Díaz siempre se ha referido a su mujer, Valentina, como uno de los pilares fundamentales de los éxitos del restaurante y del día a día que han supuesto estos diez años de ofrecer una gastronomía, basada en los productos kilómetro 0, abierta también a otras culturas, y en una buena selección de vinos de bodegas canarias. Ahora incluso se proveen de los frutales de una finca que han adquirido en Garachico. También ha destacado la importancia del equipo para sumar estos reconocimientos. Su lista de espera es equiparable a un restaurante con tres estrellas Michelin, unos tres meses.
La carta contempla dos menús: uno llamado sorpresa, de seis platos de 68 euros, y otro largo de 11 platos de 96 euros. El horario es martes, miércoles, jueves y viernes, de 19.00 a 23 horas y el sábado de 13.00 a 15.00 horas y de 18.30 a 23.00 horas
El resto de los premiados están ubicados en hoteles. Con dos estrellas figuran El Rincón de Juan Carlos, de los hermanos Juan Carlos y Jonathan Padrón, que está en el Royal Hideway Corales Suite, de Costa Adeje, y el M.B de Martín Berasategui y capitaneado por Erlanzt Gorostiza, en The Ritz Carlton Tenerife, Abama, en Guía de Isora.
Con una estrella figuran Donaire, de Jesús Camacho, en GF Victoria (Costa Adeje); NUB, de Fer Fuentes Fernández y Andrea Bernardi, en el hotel Bahía del Duque (Costa Adeje); Taste 1973, de Diego Schattenhofer, en el hotel Villa Cortés, en Arona; Il Bocconcino, de Niki Pavanelli y San Hô, de Adrián Bosch, ambos en Royal Hideaway Corales (Costa Adeje), y Haydée de Víctor Suárez, del chef del mismo nombre, ahora en el Gran Tacande, también en Costa Adeje.