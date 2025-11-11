Tragedia en Tenerife: un fallecido y dos heridos graves, uno de ellos una niña de 11 años, en un accidente de tráfico

Una persona ha fallecido y dos han resultado heridas de gravedad en u accidente ocurrido en Guía de Isora entre un coche y una guagua.
La colisión se produjo en la mañana de hoy, en la carretera TF-47, a la altura del Cruce de la Vera en el municipio anteriormente citado.
El conductor de uno de los vehículos resultó fallecido al instante, mientras que una niña de 11 años, presentando lesiones de carácter grave, ha sido trasladada en un helicóptero medicalizado del SUC al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.
Una mujer (ocupante del turismo), también presentaba lesiones de carácter grave, siendo evacuada en una ambulancia sanizarizada del SUC a Hospiten Sur.
El 1 1 2 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios. Ante la gravedad del accidente, el coordinador sanitario del SUC activó un amplio dispositivo en el que se incluye el helicóptero medicalizado que trasladó a la menor al hospital.
Bomberos colaboraron con el personal sanitario y aseguraron la zona, junto a los efectivos de seguridad, para la toma de tierra del helicóptero sanitario. La Guardia Civil también participó en el operativo.