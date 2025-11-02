economía

Tenerife y Gran Canaria, los destinos más buscados por los españoles en Navidad

El 71% de los españoles tiene pensado viajar en estas Fiestas
Las Palmas de Gran Canaria se une al pique de la Navidad: gastará más de 230.000 euros en luces
El 71% de los españoles tiene previsto realizar al menos un viaje durante la próxima campaña navideña, a pesar de la subida de precios y la situación económica, según un estudio elaborado por el motor de búsqueda de vuelos Jetcost. El gasto medio previsto para estos desplazamientos se sitúa en los 803 euros por persona.

El análisis revela que la mayoría de los encuestados ya ha formalizado sus reservas para viajar en diciembre o enero. Un 7% de los españoles espera a última hora para decidirse, mientras que un 22% asegura que no realizará ningún desplazamiento. Jetcost señala que las reservas anticipadas podrían suponer un ahorro de hasta el 25% en los precios.

En cuanto a la duración de los viajes, el 43% de los encuestados tiene planeado desplazarse un máximo de tres días. Le siguen un 27% que viajará entre tres y cinco días, un 13% que lo hará durante una semana y un 9% con estancias de entre 8 y 15 días.

El coche privado se posiciona como el método de transporte preferido con un 56% de elección, seguido del avión (24%), el tren (10%), el autobús (7%) y el barco (3%).

Respecto a la compañía, casi la mitad de los españoles (48%) elige a la familia como opción principal para viajar, por delante de hacerlo en pareja (27%), con amigos (16%) o en solitario (9%).

DESTINOS: ESPAÑA Y EUROPA

Los destinos nacionales continúan siendo los favoritos para un 64% de los españoles. Un 27% elegirá un destino internacional y un 9% de los encuestados combinará ambos.

En España, Madrid es el destino más buscado, seguido de Tenerife, Gran Canaria, Barcelona y Sevilla, según los datos registrados por Jetcost.

A nivel internacional, Europa concentra el mayor interés, con París a la cabeza de las búsquedas, seguida de Roma, Praga, Londres y Bruselas. Para los viajes de larga distancia, los destinos que están de moda este año entre los españoles en diciembre son Nueva York, Estambul, La Habana, Marrakech y Buenos Aires.

