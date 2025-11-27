Tensamba reunió a 20.000 personas en sus más de 30 actividades y conciertos

El festival Tensamba, referente de la cultura brasileña en Canarias, contó en su vigesimosegunda edición con un público estimado en 20.000 personas, que asistieron a las más de 30 actividades y conciertos celebrados entre julio y noviembre.
Este año Tensamba volvió a unir música, arte y conciencia social en torno a la pasión por Brasil con iniciativas en prácticamente todo el Archipiélago, además de su presencia en ciudades como Madrid, Salamanca, Mallorca y Lisboa, y acciones en Tokio y São Paulo, que refuerzan su proyección internacional.
“Tensamba ha logrado que el Atlántico se una”, destaca su director, Tomás López-Perea Cruz, quien subraya que “Canarias se ha convertido en una auténtica embajada cultural de Brasil en Europa, un punto de encuentro donde la música y el arte trascienden fronteras”.
A lo largo de estos dos decenios, subrayan sus impulsores, Tensamba ha demostrado que la cultura no solo entretiene, sino que fortalece la identidad y el entendimiento entre los pueblos. En palabras de su director: “Hoy Tensamba es mucho más que un festival, es una plataforma de alcance internacional, con presencia en distintos países y reconocida como uno de los referentes globales de la música y la cultura brasileña, un puente que sigue creciendo con cada edición.”
Nacido hace más de 20 años en La Laguna, Tensamba comenzó como un homenaje a la música popular brasileña. Lo que fue una pequeña iniciativa de dos jóvenes canarios apasionados por Brasil se transformó “en un movimiento cultural que trasciende generaciones, fronteras y estilos musicales”.
La programación de este año se desarrolló en espacios del Archipiélago como el Auditorio de Tenerife, el Teatro Leal, el Teatro Guiniguada, la Casa de Colón o El Almacén de Arrecife, entre otros, contando con una gran variedad de actos dentro de su programación artística.
Esta nueva edición reunió a una cuidada selección de figuras internacionales consagradas y talentos emergentes de la escena brasileña. En esta relación figuran nombres como Filó Machado, Mônica Salmaso, Guinga, Teco Cardoso, Paulinho Lêmos, Pedro Rosa Quintana, Anna Trêa, Anna Setton, Chico Pinheiro, Antonio Guerra, Camila Masiso, Da Bahía a Minas, Maracatú 4uno, Rebeca Mora, entre muchos otros.
Durante más de dos meses, el público pudo disfrutar de un viaje sonoro por las raíces y la evolución de la música brasileña, con propuestas que transitaron desde la bossa nova más clásica y la MPB (música popular brasileira) hasta los sonidos más contemporáneos del jazz, el samba y el choro. Cada concierto fue una muestra del enorme abanico cultural que caracteriza a Brasil, un país donde conviven tradición, arte y un inconfundible espíritu por la tradición.
Tensamba 2025 logró así unir generaciones y estilos, mostrando tanto la delicadeza interpretativa de artistas consagrados como la energía renovadora de nuevas voces que reinterpretan el legado musical brasileño.
Más allá de los escenarios, “Tensamba se ha consolidado nuevamente como un espacio de encuentro y aprendizaje compartido, en el que la música comparte con otras actividades complementarias tanto artísticas como sociales”, señalan. La programación incluyó talleres culturales, ciclos de cine brasileño, charlas, pasacalles y exposiciones, “conformando un itinerario plural que acercó al público a la riqueza creativa y humana de Brasil”.
Ejemplo de ello fue la ya tradicional jornada Tensamba La Laguna, que volvió a llenar las calles del casco histórico con música en vivo, gastronomía y actividades familiares, convirtiendo la ciudad en una auténtica celebración de la diversidad y la convivencia.
Fiel a su filosofía, Tensamba mantiene su compromiso con la sostenibilidad y el trabajo en red junto a instituciones, museos, teatros y administraciones públicas, reforzando así los lazos entre Brasil y Canarias desde una mirada contemporánea, inclusiva y responsable.