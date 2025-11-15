‘This is Michael’ comparte en Tenerife el legado de Jackson

El Festival Mar Abierto trae esta noche de sábado (21.00 horas) a Canarias This is Michael, un espectáculo que revive al legendario rey del pop que ya ha conquistado escenarios por todo el mundo. El concierto tendrá lugar en el Pabellón Santiago Martín de La Laguna y las localidades se pueden adquirir en los sitios web www.festivalmarabierto.com, www.tickety.es y www.pabellonsantiagomartin.net.
Lenny Jay encarna a Michael Jackson, tras varias temporadas formando parte del musical europeo sobre el cantante, donde su actuación fue alabada por la familia Jackson. “Imagina a un niño de siete años que escucha a Michael Jackson por primera vez y se convierte en un fan apasionado”, recuerda Jay.
“Para mí era un hobby que hacía por amor y admiración a Michael, y hoy es parte de mi vida. Nunca imaginé que un día se convertiría en un trabajo y me llevaría de gira por todo el mundo, además con un show tan cuidado en los detalles”, relata.
Además de Jay, This is Michael cuenta con la participación de Jennifer Batten, la icónica guitarrista que compartió escenarios con el rey del pop durante 10 años en sus giras por el mundo.