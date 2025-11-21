Trabajadores de los juzgados del partido de Arona denuncian el caos reinante en sus dependencias

La reciente transformación de la planta judicial a nivel estatal ya genera serios problemas de funcionamiento en los ya de por sí saturados juzgados tinerfeños, pese a que todavía la implantación de los nuevos tribunales de Instancia no ha llegado a los principales partidos judiciales de Canarias, prevista dicha tercera y última fase para final de año.
Pese a ello, el caso que nos ocupa no es precisamente anecdótico, dado que afecta a la administración de la justicia en Arona, uno de los enclaves fundamentales para la convivencia social y económica en el Sur de la Isla, donde tiene su principal actividad el motor económico de la provincia (y todo el Archipiélago) como es el turismo.
En concreto, han sido tanto trabajadores de dicho partido judicial aronero como sus representantes de Intersindical Canarias quienes han presentado sendas denuncias ante la Inspección de Trabajo y una queja remitida a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno autonómico sobre las condiciones en las que tienen que llevar a cabo su trabajo, acompañado con material gráfico que muestra los problemas a los con los que se enfrentan en el día a día.
Tales problemas versan sobre el apilamiento de “cajas por el suelo [rellenas de sumarios donde muchas personas dilucidan asuntos sin duda relevantes para su existencia, no hay que olvidarlo], aseos en mal estado, falta de limpieza y de mantenimiento”, como detalla Intersindical.
Además, en el escrito de los trabajadores se incluyen párrafos significativos como por ejemplo : “Estamos desempeñando labores que no son propias de nuestras funciones, y que van desde la clasificación y almacenaje en cajas de todos los expedientes de lo que antes eran Juzgado, hasta el desembalaje de las cajas por servicio y colocación”, a la par que recuerdan que “la implantación de los tribunales de instancia ha supuesto para todos/as un menoscabo psíquico, que ha ido desde la incertidumbre de no saber a qué servicio común nos iban a asignar, qué tareas desempeñaríamos y dónde nos iban a ubicar”.
El referido sindicato incide en la cuestión al denunciar ante la Inspección carencias tales como que “se han establecido Relaciones de Puestos de Trabajo sin diferenciar los puestos en funciones, no se ha aumentado la plantilla y no se tiene en cuenta la carga de trabajo”.
Puestos al habla con la dirección general, y aunque ciertamente no es la administración autonómica la que ha creado los Tribunales de Instancia sino el Ministerio, pese a de que cualquier modo la competencia es regional, recuerdan que “la mudanza en Arona se realizó hace una semana, y los expedientes se encuentran en cajas a la espera de los funcionarios los coloquen, siendo comprensible que tarden porque lleva su tiempo recolocarlos. Las incidencias de mantenimiento se van resolviendo a medida que se comunican y si los problemas de limpieza son derivados de la mudanza, los desechos se van retirando progresivamente. Se está siguiendo un protocolo de mudanza”, apostillaron.