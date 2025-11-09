Tres muertos y 15 heridos en una trágica jornada en la costa de Tenerife

La fuerza del mar se cobró este sábado al menos tres vidas en Tenerife. Otras quince personas resultaron heridas en varios incidentes similares, durante una jornada en la que Canarias estaba en situación de prealerta por fenómenos costeros.
El primer suceso se produjo en la playa del Roque de Las Bodegas, en Taganana (Santa Cruz de Tenerife), donde seis turistas franceses cayeron al agua tras un golpe de mar. Los efectivos activados por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes 112) acudieron al lugar con un helicóptero medicalizado y dos ambulancias de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC). El helicóptero medicalizado trasladó a una mujer, con lesiones de carácter moderado, hasta la helisuperficie del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Los demás afectados presentaban lesiones de carácter leve, aunque cuatro de ellos también tuvieron que ser hospitalizados y un quinto fue asistido en el lugar del incidente. Fuentes de la Policía Local informaron a Efe de que el golpe de mar arrastró a los afectados tras no obedecer un balizamiento preventivo que estaba colocado en la zona.
No eran los primeros bañistas que han tenido que ser atendidos recientemente en las playas de Anaga, pues hace dos semanas falleció un varón de 39 años en Almáciga mientras nadaba junto a unos amigos pese al mal estado del mar. Esa pérdida se sumó a las de otras dos personas que perecieron ahogadas el año pasado en la misma playa. El Ayuntamiento capitalino anunció hace mucho a DIARIO DE AVISOS que, a partir de 2026, las playas de Anaga contarán con socorristas durante todo el año.
Posteriormente, a las 14:02 horas, el 112 comunicó el hallazgo de un cuerpo que fue localizado flotando en el mar en la playa de El Cabezo, en Granadilla de Abona. Los socorristas del Servicio de Salvamento en Playas comprobaron que el hombre se encontraba en parada cardiorrespiratoria y comenzaron a practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada del personal del SUC, que continuó realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas sin obtener resultado, por lo que se confirmó su muerte. Luego, la Guardia Civil activó el protocolo habitual con la unidad de la Policía Judicial al objeto de determinar las causas.
Apenas una hora más tarde, a las 15.00, un golpe de mar en el muelle de Puerto de la Cruz arrastró al agua a diez personas. Agentes de la Policía Local y otras personas que estaban en el lugar rescataron a los afectados del agua. Integrantes del dispositivo local de seguridad comprobaron que una mujer estaba en parada cardiorrespiratoria y comenzaron a practicar maniobras de reanimación. El SUC envió a cinco ambulancias y su personal prosiguió practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas sin obtener resultado, por lo que se confirmó su fallecimiento. Otros tres afectados presentaban traumatismos de carácter grave, cuatro de carácter moderado y otros dos leve, y fueron hospitalizados en distintos centros sanitarios. En las labores de auxilio también participaron recursos de Salvamento Marítimo y agentes de la Policía Nacional.
El Cecoes recibió a las 16:42 horas una alerta en la que se comunicaba que una persona había caído al mar y necesitaba ayuda, en Charco del Viento (La Guancha). Rescatadores del helicóptero del GES rescataron al afectado y lo evacuaron hasta la helisuperficie del puerto de Santa Cruz de Tenerife. Una vez en tierra, el personal del SUC confirmó su fallecimiento.
El 112 ha lanzado un mensaje a la población para que extreme la precaución, lo que incluye no situarse en el extremo de muelles o espigones ni arriesgarse a sacar fotografías o vídeos cerca de donde rompen las olas. Y, por supuesto, atender a las indicaciones de los socorristas.
La asociación Canarias, 1.500 KM de Costa dio cuenta el 1 de noviembre de que 54 personas perecieron por ahogamiento en las Islas entre enero y octubre, dos menos que en el periodo equivalente de 2024.