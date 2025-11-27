Los tuk tuks empiezan a funcionar en Santa Cruz de Tenerife y el Ayuntamiento asegura que es ilegal

La empresa Toke Tuk ha presentado oficialmente su actividad en la capital tinerfeña, centrada en ofertar recorridos privados en tuk tuks por la ciudad en base a un modelo de servicio turístico sostenible.
Tal y como adelantó DIARIO DE AVISOS el pasado septiembre, estos vehículos triciclo han aterrizado en Santa Cruz y ya han anunciado el inicio de sus recorridos, según reza en un anuncio publicado ayer por dicha sociedad. Por su parte, el Ayuntamiento capitalino aseguró ayer que no ha dado autorización alguna a esta actividad y, por tanto, “es ilegal“.
Mientras, desde Toke Tuk afirman que la empresa “desarrollará experiencias turísticas mediante rutas cerradas, accesibles bajo reserva previa, y donde sus vehículos se ubicarán en zonas privadas habilitadas, sin ocupar espacios destinados a otros servicios”. Para ello, añade, ha “cumplido estrictamente con las obligaciones y permisos relativos a paradas, así como el certificado técnico presentado el pasado día 20 para comunicar el comienzo de la actividad”.
Este anuncio ha revolucionado, aún más, al sector del taxi municipal que no ha dudado en amenazar con la convocatoria de movilizaciones a partir de diciembre si el Ayuntamiento capitalino permite “un intrusismo sin control que perjudicará al servicio de transporte público de la capital”, según anunció ayer el presidente de La Gremial, Zebenzui Pérez.
A juicio de la organización taxista, “la empresa de Tuk Tuk ha lanzado un órdago al Ayuntamiento, anunciado que le den o no la autorización va a empezar a ejercer la actividad. Aprovechan un vacío legal porque saben bien que, una vez dentro, podrán descontrolarse como ya pasa en Adeje o Las Palmas. Las multas serán simples arañazos frente a su nivel de facturación. Su objetivo es claro: entrar y crecer, dándole igual la normativa”.
En este sentido, Pérez apuntó que “los tuk tuks vienen a comerse al turista del puerto capitalino, un enclave vital pésimamente gestionado por la empresa Nogal Studio, la cual recibe dinero público. Si finalmente estos vehículos comienzan a operar en la ciudad, el alcalde, José Manuel Bermúdez, y los concejales de Movilidad y de Planificación Estratégica, Evelyn Alonso y Carlos Tarife, deberán dar explicaciones, pues llevamos denunciando esta situación desde hace meses y entonces nos habrán mentido”.
“Nos han dejado al azar de nuevas competencias, como la guagua turística o los tuk tuks, por lo que más que nunca es necesario liberalizar el taxi y permitir su gestión profesional”, sentenció Pérez, quien subrayó que “si no se ataja esta amenaza, no dudaremos en ir a la huelga en plena campaña navideña”.
Sin autorización
Al respecto, el concejal de Planificación Estratégica, Carlos Tarife, aseguró que dicha empresa de tuk tuks “no tiene autorización por parte del Ayuntamiento y Santa Cruz no la dará. Es una actividad ilegal si se lleva a cabo”. Asimismo, anunció que hoy se celebrará una reunión de varias áreas municipales para estudiar el anuncio de esta empresa que, según reitera, no puede ejercer sin permiso municipal previo.
Igualmente se manifestó la edil de Movilidad, Evelyn Alonso, que añadió que “la empresa ha solicitado desarrollar el servicio como actividad turística, no como transporte de pasajeros, por lo que no compete a este área otorgar la licencia, ya que las únicas que concedemos son las de los taxis”.
Por su parte, Toke Tuk avanza que su proyecto comenzará con 12 contrataciones y que prevé duplicar la plantilla en 2026, gracias al crecimiento del sector turístico. Además, destinará parte de su facturación a fines sociales, como Amate.