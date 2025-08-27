Los taxistas alertan de la llegada de ‘tuk tuk’ turísticos a Santa Cruz

Los taxistas de Santa Cruz están en pie de guerra contra la llegada a la capital de los tuk tuk, vehículos triciclo motorizados, de seis plazas, destinados principalmente al transporte de turistas a precios económicos. La asociación La Gremial del Taxi alertó ayer de que “vamos a presentar batalla contra este tipo de intrusismo directo que viene a quitarle al taxi lo que es del taxi. Por ello, exigimos a la concejala de Movilidad del Ayuntamiento chicharrero, Evelyn Alonso, que presente un informe detallado sobre la situación en la próxima Mesa del Taxi para su análisis”.
El presidente de La Gremial, Zebenzuí Pérez, explicó a DIARIO DE AVISOS que “en noviembre del pasado año, una empresa tinerfeña solicitó al consistorio la concesión de una parada de estacionamiento, de carácter particular, para tuk tuk en la calle Milicias de Garachico de la capital, la cual fue denegada por el área de Movilidad, amparándose en que, por la documentación aportada, no se encontraba reflejado este tipo de vehículos de movilidad”.
En este sentido, Pérez apuntó, “aunque los tuk tuk no están trabajando actualmente en este municipio, pero sí están guardados en un garaje privado a la espera de los permisos. Estos vehículos, que no están encuadrados en la normativa de transporte regional, aprovechan este vacío para colarse. Dadas sus características, estos coches no pueden pasar los 40 kilómetros por hora, además de que la administración no les obliga a tener tarjeta de transporte para desplazamientos turísticos de usuarios. La normativa regional no los recoge expresamente, por tanto se amparan en la normativa nacional”.
El presidente de La Gremial añadió que ante la confirmación de que los tuk tuk ya están en Santa Cruz es por lo que solicitamos a la edil del área que “use todos los medios disponibles en el Ayuntamiento para tener un análisis profesional y profundo de la situación, desde la reglamentación, situación en otros municipios donde estén trabajando o de dónde se les haya expulsado, así como si tienen o no derecho a establecerse y qué mecanismos existen para evitar no solo la concesión de paradas, sino la imposibilidad de ejercer la actividad. Un informe que tendrá que presentarse en la próxima Mesa del Taxi para que tengamos información de lo que está ocurriendo”.
La Gremial consideró que al taxi no se le puede seguir relegando de la vía pública a favor de empresas privadas que se dedican al transporte de pasajeros, como ya ha pasado con la reciente puesta en marcha de la guagua turística. “El sector ya está amenazado con la llegada de los Uber o Cabify, que implican una competencia desleal con los profesionales del taxi, que también pagamos impuestos”, subrayó.
Una amenaza a la que ahora se suman los tuk tuk, vehículos eléctricos, sin puertas, que ya han empezado a operar en otros municipios de la Isla, como es el caso de Adeje, donde empresas privadas ofrecen sus servicios a través de páginas web a precios que oscilan entre los 12 y los 200 euros, en el caso de contratar tour privados.