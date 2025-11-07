Últimos días para los Premios Promesas de la Alta Cocina Le Cordon Bleu

Últimos días para que las escuelas de las Islas Canarias inscriban a sus alumnos en la esperada convocatoria del Premio Promesas de la alta cocina de Le Cordon Bleu Madrid, un certamen que, año tras año, impulsa el talento de los estudiantes de cocina de toda España.
Considerado como uno de los reconocimientos más importantes dentro del ámbito gastronómico nacional, este premio ofrece a los futuros chefs la oportunidad de continuar su formación en una de las escuelas culinarias considerada de las más prestigiosas del mundo.
Habrá becas de 24.000 euros y 9.000 euros para los primeros clasificados
Con esta nueva convocatoria del certamen nacional, Le Cordon Bleu Madrid renueva su compromiso con las nuevas generaciones de cocineros al ofrecerles una oportunidad de gran valor para seguir formándose en Le Cordon Bleu Madrid a través de dos becas otorgadas a los primeros clasificados, de 24.000 euros y 9.000 euros. La organización premiará el esfuerzo de los centros en promover el certamen con una ayuda económica de 1.500 euros para la escuela del primer clasificado. Los interesados podrán inscribirse hasta el 19 de noviembre.
La comunidad canaria con 15 finalistas es de las más participativas de España
La Comunidad Canaria, con 15 finalistas, es de las más participativas en el certamen. En concreto, Santa Cruz de Tenerife es la segunda provincia de toda España que más finalistas ha conseguido durante las trece ediciones anteriores con doce participantes, estudiantes del IES Virgen de la Candelaria, del C.P.F.P Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife y del IES Punta Larga.
Tenerife, presente en la edición 2026 de la guía gastronómica Gault & Millau
Tenerife es el destino protagonista de la edición 2026 de la prestigiosa guía gastronómica Gault & Millau, referencia en Bélgica y Luxemburgo y con gran prestigio también en Francia. Dirigida a un perfil de lector de alto poder adquisitivo, la isla ocupa la portada y 16 páginas interiores de la publicación, que cuenta con más de 150.000 lectores al mes en su versión en papel y 200.000 visitantes en la digital. La presencia de Tenerife tiene por objetivo mostrar la calidad de los productos y profesionales de la gastronomía y posicionar a la isla como alta cocina.
Canary Wine finaliza la vendimia con 1,3 millones de kilos de uva recolectados
La Denominación de Origen Protegida Islas Canarias – Canary Wine ha concluido la campaña de vendimia 2025 superando los 1,3 millones de kilogramos de uva recolectados. Esta cifra supone una reducción del 18 % respecto a campañas anteriores, consecuencia del estrés acumulado por los viñedos tras siete años de sequía, la irregularidad en la brotación y unas condiciones meteorológicas poco favorables que han afectado directamente a diversas zonas vitícolas. A ello se suma el impacto derivado de la gestión administrativa tras la detección de la filoxera en Tenerife.
La guindilla
Falta personal
Cada día que pasa es más frecuente visitar un restaurante y encontrarse con un cartel donde se reclama personal, mas concretamente camareros y cocineros. Además, junto a este anuncio aparece otro: cerramos dos días a la semana ya que no encontramos personal. Digo que cada día es más frecuente encontrar estos anuncios. Una situación que se prolonga en el tiempo mientras la administración no hace nada para dar un giro de 360 grados. En algunos restaurantes incluso se está pidiendo al personal experimentado y ya con méritos para la jubilación que espere un poco al menos hasta que pasen las navidades. Y esto con récord de llegada de turistas.