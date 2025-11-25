Un hombre herido tras volcar su tractor en Tenerife

A las 08:28 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta en la que se comunicaba que el ocupante de un tractor precisaba asistencia tras sufrir un accidente en la calle Orilla de la Vera, municipio de San Juan de la Rambla.
Efectivos de Bomberos aseguraron el vehículo, que había volcado de forma lateral en una finca, prestaron una primera atención al afectado y lo evacuaron en camilla hasta la ambulancia.
El personal del SUC lo valoró y asistió al hombre de 77 años de edad que en el momento inicial de la asistencia presenta traumatismo en miembro inferior de carácter moderado, salvo complicaciones, trasladado en ambulancia de al Hospital del Norte.
La Guardia Civil colaboró con los servicios de emergencia y realizó los informes oportunos.