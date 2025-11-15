Un manto de relatos envuelve a Los Silos

El Festival Internacional del Cuento de Los Silos cumple ahora 30 ediciones convertido desde hace tiempo en un legado cultural, un patrimonio fruto del esfuerzo de narradores y narradoras, de instituciones públicas y entidades privadas, pero, principalmente, de la población del municipio de la Isla Baja, que cada año se implica en su desarrollo al asumirlo como propio.
“El festival es un camino que ha recorrido mucha gente que hace que el arte tenga sentido, porque, sin todas estas personas, los libros, el arte, no existen”, manifestó ayer Ernesto Rodríguez Abad, el director de esta iniciativa cultural, profesor de Literatura Española de la Universidad de La Laguna, narrador oral, escritor e investigador.
LA COLABORACIÓN
El festival, que se desarrolla hasta el 8 de diciembre, se presentó este viernes en un acto en el que, además de Rodríguez Abad, participaron la alcaldesa del municipio del norte de Tenerife, Carmen Luz Baso; el consejero de Cultura del Cabildo, José Carlos Acha; el director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa, y el director del Área de Negocio Tenerife Norte de CaixaBank, Stijn Gebtrues -en nombre de la Fundación La Caixa-. A todas estas instituciones se suma la Fundación CajaCanarias.
El director del encuentro con la palabra trazó algunas pinceladas de una extensa programación que se concentra entre los días 5 y 8 de diciembre y puede consultarse en detalle en el sitio web www.cuentoslossilos.es. Ahí también se puede gestionar la obtención de las entradas en los actos que requieren este trámite.
Al valorar la importancia del festival para Los Silos y la Isla, Carmen Luz Baso aludió a la solicitud de la Medalla de Oro de Tenerife, aprobada por unanimidad en el Ayuntamiento: “Veríamos con satisfacción que se otorgue este año y también entendemos que en 2025 debemos ver abierta la Casa del Cuento, porque ahí es donde se reflejan estas 30 ediciones de historia, de trabajo y de cuentos”.
La presentación del festival se celebró en el antiguo Convento de San Sebastián, donde ayer se inauguró la exposición 30 años de Festival del Cuento, una retrospectiva de la trayectoria del festival que se concibe como una muestra viva, en la que diferentes narradores presentan su maestría en el arte de contar historias. En el mismo acto se presentó el número 29 de la revista Mnemósyne, centrada en la creación y la investigación.
El XXX Festival Internacional del Cuento de Los Silos rinde homenaje a Tomás Iriarte (Puerto de la Cruz, 1750-Madrid, 1791), no solo al creador de las célebres fábulas, sino también al autor de poemas eróticos. Además, este año la Orquesta Sinfónica de Tenerife (OST) da un brillo particular a la muestra con su participación en un “plato muy fuerte”: el 7 de diciembre interpretará en Los Silos Historia de un soldado, de Ígor Stravinski.
Rodríguez Abad destacó también la “labor docente” del festival, en la que estudiantes de Infantil participan en las visitas escolares, mientras que los que proceden de Filología colaboran en otras experiencias. Asimismo, se desarrollan colaboraciones con las universidades de Castilla-La Mancha y Barranquilla (Colombia). En las visitas escolares, “menos visibles, pero son una parte clave”, participan este año 4.000 jóvenes estudiantes.