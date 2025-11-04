sucesos

Un motorista herido tras sufrir una caída en Tenerife

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía la alerta
Motocicleta, motorista
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

A las 07:39 horas , el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta informando de la caída accidental de un motorista en la TF-281, pk.2, municipio de Arafo.

El personal del SUC asistió al afectado, un hombre de 31 años que, en el momento inicial de la asistencia, presenta traumatismo en miembro superior de carácter moderado, trasladado en ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital Quirón Tenerife.

  1. Tres motoristas heridos en un accidente de tráfico en TenerifeFallece un motorista tras chocar contra un muro en un circuito deportivo en Tenerife

La Guardia Civil se encargó de instruir diligencias.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas