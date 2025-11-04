Un motorista herido tras sufrir una caída en Tenerife

A las 07:39 horas , el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta informando de la caída accidental de un motorista en la TF-281, pk.2, municipio de Arafo.
El personal del SUC asistió al afectado, un hombre de 31 años que, en el momento inicial de la asistencia, presenta traumatismo en miembro superior de carácter moderado, trasladado en ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital Quirón Tenerife.
La Guardia Civil se encargó de instruir diligencias.