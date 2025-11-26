Víctor Suárez, el chef de Tenerife que ha llevado la cocina canaria a la alta gastronomía con una estrella Michelin

El restaurante Haydée by Víctor Suárez volvió a recibir este martes una estrella de la Guía Michelin en la gala celebrada en el espacio Sohrlin Andalucía, en Málaga.
El reconocimiento llega tras el traslado del restaurante a Costa Adeje, donde el chef ha reforzado una propuesta que se ha convertido en una referencia en Canarias por su enfoque en el producto local, la recuperación de técnicas tradicionales y la mirada hacia La Gomera.
Suárez ya había recibido este galardón el año pasado en su emplazamiento anterior en La Orotava y suma este nuevo reconocimiento en una etapa marcada por la consolidación de su cocina. El chef, nacido en La Orotava, cuenta también con un Sol de la Guía Repsol y ha sido reconocido en los Premios de Gastronomía de DIARIO DE AVISOS como Mejor Jefe de Cocina ex aequo.
Formación y referencias internacionales
La trayectoria de Víctor Suárez se ha desarrollado junto a algunos de los cocineros más influyentes del panorama actual. Ha trabajado con Martín Berasategui y con Ferran y Albert Adrià en el proyecto Heart Ibiza. Esta trayectoria le ha situado en entornos de vanguardia culinaria antes de asumir su propio proyecto en Tenerife.
Su colaboración con Martín Berasategui se reforzó cuando el chef vasco lo invitó a acompañarle en el congreso San Sebastián Gastronomika, donde presentó una propuesta basada en un pulpo capturado en aguas de Tenerife, glaseado con caldo de puchero canario y acompañado de mojo verde crujiente y caviar de mandarina. El propio Berasategui destacó la capacidad de Suárez para llevar a la alta cocina productos y sabores vinculados al territorio canario.
El proyecto Haydée y su evolución en Tenerife
Haydée by Víctor Suárez abrió originalmente en La Orotava como un proyecto familiar desarrollado junto a su hermana Laura, con quien compartió la jefatura de cocina y recibió el Premio de Gastronomía DIARIO DE AVISOS en 2019. Más tarde, continuaron sus caminos por separado y Suárez mantuvo la marca, que recupera el nombre de su abuela, originaria de La Gomera.
Tras consolidar un estilo propio en La Orotava, el restaurante realizó su último servicio allí el pasado 25 de enero y se trasladó al sur de Tenerife. El nuevo Haydée abrió sus puertas en el hotel Gran Tacande Wellness & Relax, en Costa Adeje, donde el chef mantiene la misma línea gastronómica centrada en el producto de cercanía, la sostenibilidad y la reinterpretación técnica de recetas populares. El espacio ofrece dos menús degustación y conserva elementos que son parte de la identidad del proyecto, como la elaboración propia del pan, la selección de vinos y un trabajo de sala orientado al detalle.
La propuesta culinaria
La cocina de Víctor Suárez continúa apoyándose en referencias del territorio y del recetario tradicional. En su carta destacan platos como el caviar gomero elaborado con huevas de caballa, el cabrito embarrado cocinado a baja temperatura o reinterpretaciones de guisos y elaboraciones vinculadas a la cocina insular. El nuevo espacio en Adeje incorpora instalaciones que permiten ampliar su propuesta y consolidar una identidad culinaria asociada a la cocina canaria contemporánea.
Un referente de la cocina canaria actual
La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ya destacó el talento del chef cuando su restaurante recibió una estrella Michelin en la edición anterior. Con este nuevo reconocimiento, Haydée by Víctor Suárez se suma a los restaurantes premiados de Tenerife, donde la cocina de alta gastronomía vinculada al producto local ha ganado presencia en los últimos años.