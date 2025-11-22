Operación especial en pleno Atlántico: un vuelo ambulancia despega de Tenerife

Un vuelo ambulancia despegó en la tarde de este viernes desde el Aeropuerto de Tenerife Sur con destino a Málaga, transportando a un paciente que requería traslado sanitario urgente.
Según informó el colectivo profesional Controladores Aéreos a través de sus canales oficiales, se coordinó con el control aéreo de Marruecos la ruta más directa disponible con el objetivo de acelerar la operativa.
Los controladores destacaron que esta coordinación internacional permitió optimizar el recorrido y reducir tiempos, una práctica habitual en operaciones de este tipo cuando la ruta más eficiente atraviesa espacios aéreos gestionados por otros países.
¿En qué consisten los vuelos ambulancia?
Los vuelos ambulancia son operaciones aéreas específicas destinadas al traslado de pacientes que necesitan atención médica especializada durante el trayecto o requieren llegar a otro centro sanitario con rapidez.
Se realizan mediante aeronaves equipadas con material médico y personal sanitario a bordo, como médicos, enfermeros o técnicos en emergencias.
Estas aeronaves suelen disponer de sistemas de monitorización, camilla medicalizada y equipos de soporte vital, lo que permite mantener la asistencia durante todo el vuelo.
Además, al tratarse de operaciones sanitarias, los controladores aéreos priorizan su gestión y facilitan rutas más directas cuando es posible.
En los casos en los que el trayecto atraviesa distintos espacios aéreos, como ocurre con los desplazamientos desde Canarias hacia la Península, es necesaria la coordinación entre los centros de control implicados para asegurar el tránsito más fluido y rápido.