Un vuelo a Tenerife lanza una señal de emergencia en pleno trayecto

Un vuelo de Ryanair que salió de Edimburgo, en Escocia, con destino a Tenerife Sur ha emitido un código 7700, señal de emergencia, por motivo desconocido.
Según la web flightradar24.com, el avión partió desde Escocia a las 06.07 horas, emitiendo, una vez en el aire, la señal de emergencia citada y retornando al aeropuerto de origen.
Pasajero conflictivo en un vuelo
La tripulación del vuelo VY3119 de Vueling tuvo que controlar ayer una situación sumamente tensa en el día de ayer, en un avión que acababa de salir de Tenerife por culpa de un pasajero a bordo.
Según informaron los controladores aéreos, cuando el vuelo con destino a Alicante llevaba solo 30 minutos en el aire, la aeronave tuvo que dar la vuelta, regresando al aeropuerto de Tenerife Norte por la conflictividad de uno de los pasajeros.