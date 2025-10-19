Giro inesperado en un vuelo a Canarias: termina aterrizando en el aeropuerto Tenerife Sur por lo que encontraron en el aire

Un dron detectado este domingo en las inmediaciones del Aeropuerto de Fuerteventura ha obligado a desviar un vuelo de Ryanair procedente de Santiago de Compostela hacia Tenerife Sur.
Según ha informado Controladores Aéreos a través de sus redes sociales, la tripulación decidió modificar la ruta por motivos de seguridad tras notificarse la presencia del aparato cerca del recinto aeroportuario.
El suceso se produce apenas una semana después de un incidente similar en el mismo aeropuerto, que derivó en la sanción al piloto de un dron no autorizado por parte de la Guardia Civil.
Este episodio tuvo lugar el pasado 14 de octubre, cuando el vuelo de un dron a menos de un kilómetro del aeropuerto obligó a suspender temporalmente las operaciones entre las 07:00 y las 08:10 horas. La interrupción afectó a unos 600 pasajeros, provocó el desvío de dos vuelos y retrasos en otros cuatro.
Multas de hasta 225.000 euros
En ese caso, agentes de la Patrulla Fiscal y de Fronteras (PAFIF) localizaron al responsable, que operaba un dron DJI modelo FLIP de 249 gramos de peso sin autorización del control de tráfico aéreo.
El piloto alegó desconocer la normativa y se encontraba dentro de una Zona CTR (Controlled Traffic Region), un espacio aéreo controlado que rodea a los aeropuertos para proteger las maniobras de despegue y aterrizaje.
La Guardia Civil recordó entonces que el vuelo de drones en las proximidades de los aeropuertos está estrictamente prohibido salvo autorización expresa de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).
Este tipo de infracciones se consideran muy graves conforme al artículo 48.3 de la Ley 21/2003, de Seguridad Aérea, y pueden acarrear sanciones de entre 90.001 y 225.000 euros.