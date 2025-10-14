Caos en un aeropuerto de Canarias: un dron obliga a parar los vuelos

La Guardia Civil ha sancionado este martes al piloto de un dron que efectuaba vuelos no autorizados en las inmediaciones del Aeropuerto de Fuerteventura, a menos de un kilómetro, y que ha provocado el desvío de dos vuelos y demoras en cuatro, al suspender las operaciones por seguridad.
Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, las operaciones se suspendieron temporalmente entre las 07:00 y las 08:10 horas de este martes y afectaron a unos 600 pasajeros.
Asimismo, indica que una patrulla de la especialidad Fiscal y de Fronteras (PAFIF) localizó al responsable, quien operaba un dron de la marca DJI, modelo FLIP y 249 gramos de peso, en un espacio aéreo restringido sin la autorización del control de tráfico aéreo.
El piloto, según la nota, manifestó desconocer la normativa aplicable y operaba dentro de una Zona CTR (Controlled Traffic Region), un espacio aéreo controlado que rodea a los aeropuertos para garantizar la seguridad de las aeronaves tripuladas, especialmente durante las maniobras de despegue y aterrizaje..
La alerta fue recibida por la Guardia Civil a través del personal del aeropuerto, que observó el aparato volando a baja altura y en perpendicular a las pistas.
Estas zonas restringen el vuelo de drones a menos que se obtenga un permiso explícito del control de tráfico aéreo.
Los hechos constituyen una infracción muy grave conforme al artículo 48.3 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, por el incumplimiento de las limitaciones operativas en materia de servidumbres aeronáuticas y uso del espacio aéreo.
La Guardia Civil ha recordado que el vuelo de drones en las proximidades de aeropuertos está estrictamente prohibido salvo autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).
Este tipo de prácticas no solo supone un riesgo directo para la seguridad, al interferir potencialmente en maniobras de aproximación y despegue de aeronaves, sino que además puede acarrear sanciones económicas que oscilan entre los 90.001 y los 225.000 euros.