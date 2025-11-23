La Laguna Tenerife se impone en la batalla de Zaragoza (76-84)

La Laguna Tenerife se impuso al Zaragoza (76-84) en un encuentro intenso en un pabellón que logró ser el sexto jugador de los suyos y en el que los de Vidorreta fueron de menos a más.
Los insulares lograron leer la zona defensiva local, tras atragantársele en cierto modo, para lograr levantar un muro defensivo en torno a su canasta. El Canarias guerrero volvió a ganar.
Primer cuarto
Comenzó bien La Laguna Tenerife (0-5) hasta que Doornekamp asumió el mando (6-13). Vidorreta había reaccionado cambiando a Huertas por Fitipaldo. El brasileño no podía con Spissu.
La segunda parte de esta primera manga fue algo más fea, pero los de Vidorreta la cerraron con 17-21.
La Laguna Tenerife imponía su ritmo.
Segundo cuarto
Comenzó mal La Laguna Tenerife en el segundo cuarto, por lo que Vidorreta reaccionó rápido, con un tiempo muerto cuando se llevaba jugado minuto y medio (21-22).
Ante la zona de Zaragoza que se atragantaba apareció Gio. Dos canastas del pívot llevó el duelo, otra vez, al tiempo muerto (22-25).
Los tinerfeños lograron leer la zona de Zaragoza, pero los locales conseguían castigar los errores visitantes (34-40).
Al descanso, mandaba La Laguna Tenerife (37-44). Los locales habían tirado 20 tiros libres, mientras los visitantes solo cuatro.
Tercer cuarto
Movió bien la pelota La Laguna Tenerife tras el paso por los vestuarios (39-49). Llegó la reacción local (44-49) pero con Marce al mando las cosas volvieron a ponerse muy a favor del Canarias (44-53). El banquillo local volvió a pedir tiempo..
Uno de los problemas es que al Canarias le costaba castigar los errores del Zaragoza, pero los maños sí aprovechaban esta circunstancia (49-53).
El tercer cuarto acabó con todo por decidir (57-61).
Cuarto cuarto
La Laguna Tenerife vio cómo le señalaban cuatro personales en los dos primeros minutos del último cuarto. Pese a ello, los visitantes se sobrepusieron (62-69).
Pese a la diferencia abismal en los rebotes en ataque (19 por solo cuatro), los de Vidorreta hicieron una trabajo excepcional en defensa para mantener diferencias (66-72).
El duelo se volvió algo bronco, con un Canarias que sabe jugar este tipo de situaciones (76-84).