Un accidente por alcance colapsa la TF-1

La autopista TF-1 registra a esta hora importantes retenciones a la altura de Candelaria, en sentido Sur, tras producirse un accidente por alcance entre dos vehículos.
El siniestro ha provocado largas colas y circulación muy lenta en la zona, afectando a numerosos conductores que se desplazan hacia el sur de Tenerife.
Hasta el lugar del accidente se han desplazado servicios de emergencia, que ya se encuentran trabajando, así como efectivos policiales, con el objetivo de restablecer el tráfico lo antes posible y garantizar la seguridad vial.
Desde los servicios de tráfico se solicita precaución a los conductores, respetar la señalización y, en la medida de lo posible, optar por rutas alternativas mientras se normaliza la situación.