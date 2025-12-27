sucesos

Accidente mortal en Tenerife: la víctima, un joven de 28 años

El siniestro tuvo lugar en la mañana de este sábado en la TF-65, a la altura del término municipal de San Miguel de Abona
Un motorista, de 28 años, ha fallecido este sábado tras sufrir una colisión con un turismo en la TF-65, a la altura del km 3,9, en San Miguel de Abona (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

El suceso se produjo sobre las 11:36 horas, cuando la sala operativa del 112 recibió una alerta comunicando el accidente entre ambos vehículos, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal del Servicio de Urgencias Canario comprobó que el motorista se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas, sin éxito, por lo que confirmaron su fallecimiento.

La Guardia Civil se encargó del atestado y regular el tráfico en la vía.

