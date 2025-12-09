El 112 actualiza la información sobre el vuelco en la TF-1

Un hombre de 45 años ha resultado herido este martes tras sufrir un accidente con vuelco en la TF-1, en sentido Santa Cruz de Tenerife, a la altura del municipio de Güímar.
El incidente se produjo sobre las 14.29 horas, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
La alerta recibida informaba del accidente y posterior vuelco del vehículo implicado. A su llegada, los equipos de emergencia comprobaron que el herido había sido liberado del interior del coche por otros conductores que circulaban por la zona.
El afectado presentaba varios traumatismos en el momento inicial de la asistencia y fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Nuestra Señora de La Candelaria.
Los bomberos del Consorcio de Tenerife aseguraron el vehículo y colaboraron con el resto de los recursos activados.
La Guardia Civil reguló el tráfico y realizó las diligencias correspondientes, mientras que el Servicio de Mantenimiento de Carreteras llevó a cabo las tareas de limpieza de la vía.