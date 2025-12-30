Adeje recibe a las Estrellas de Buena Vista y Más

“Imaginen caminar por las calles empedradas de La Habana, donde cada rincón tiene su propio compás y cada balcón guarda una melodía…”, así comienza el Live in Havana Tour, un viaje musical narrado por las Estrellas de Buena Vista y Más, herederas del legendario Buena Vista Social Club, que actúan el 8 de enero en Tenerife, en el Auditorio de Adeje (20.00 horas), y al día siguiente en Gran Canaria, en el Teatro Víctor Jara de Vecindario, en Santa Lucía de Tirajana (20.30 horas).
LEGADO
Estrellas de Buena Vista y Más nace con el objetivo de preservar el legado musical del Buena Vista Social Club, el mítico proyecto que reunió hace más de 25 años a una veintena de músicos cubanos veteranos de los años 50 y los devolvió al escenario a finales de los 90. Bautizado con el nombre de un club social habanero, el grupo dio nueva vida a leyendas como Compay Segundo, Ibrahim Ferrer, Rubén González y Omara Portuondo, entre otros. Su éxito internacional marcó un renacimiento para la música tradicional cubana y abrió una ventana al mundo sobre su riqueza y autenticidad.
Aquella historia de segundas oportunidades sigue viva hoy en las Estrellas de Buena Vista y Más, que llegan a Canarias para revivir ese espíritu con nuevas voces y la misma energía.
Con 16 músicos sobre el escenario, esta formación reúne a figuras originales del icónico grupo cubano junto a una nueva generación de intérpretes que mantienen viva la esencia del son, el bolero y la guaracha. Entre ellos, las voces de Carlos Calunga y Lázaro Villa, el percusionista Ángel Terry, el saxofonista Javier Zalba, el trompetista Roberto García, el trombonista Alberto Muñoz, el contrabajista Fernando Arévalo y la violinista Osiris Valdés, bajo la dirección musical de Pancho Amat, considerado por muchos el mejor tresero del mundo.
RECORRIDO
El Live in Havana Tour de Estrellas de Buena Vista y Más recorrerá buena parte de España. La gira arranca el 3 de enero en Murcia, continúa en Valencia (4 de enero), llega a Canarias y luego visita Zaragoza (día 10), Lérida (11), Gijón (23), Santiago de Compostela (24), Vigo (25) y Madrid (27 de enero). Entre estas fechas también irá a Alemania: Múnich (18 de enero), Berlín (19) y Hamburgo (20).