La Aemet detalla cómo evolucionará el tiempo en Canarias tras ampliar los avisos

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado el aviso amarillo por fenómenos costeros en Lanzarote y Fuerteventura debido a mar combinado del norte o noroeste con olas de entre 4 y 5 metros.
En el caso de Lanzarote, el aviso estará vigente hasta las 16.00 horas de este miércoles, mientras que en Fuerteventura afectará hasta las 12:00 horas.
En este contexto, el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, mantiene activa la prealerta por fenómenos costeros en todo el Archipiélago, atendiendo a la información facilitada por la Aemet y dentro del marco del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
La prealerta afecta al litoral norte y oeste de El Hierro, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote, así como a la costa norte de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria.
El tiempo en Canarias este miércoles
La previsión meteorológica para este miércoles, 17 de diciembre, indica un predominio de los cielos nubosos, con claros ocasionales en el sur, y lluvias débiles a moderadas en la vertiente norte, que podrían ser persistentes en medianías y zonas altas. En las vertientes sur, la probabilidad de lluvias será baja y de carácter ocasional.
Las temperaturas mínimas registrarán pocos cambios y las máximas experimentarán un ligero descenso, con valores que oscilarán entre los 21 grados de máxima en Tenerife y los 13 grados de mínima en El Hierro.
El viento soplará del noreste moderado, con intervalos de fuerte en los extremos sureste y oeste. No se descartan rachas localmente muy fuertes. En cumbres, se espera viento fuerte del norte con probables rachas muy fuertes.
Nueva vaguada
Además, el tiempo continuará inestable en los próximos días tras el paso de la borrasca Emilia, debido a la entrada de una pequeña vaguada, que favorecerá la presencia de lluvias, un ligero descenso térmico y episodios de viento, especialmente en las islas de mayor relieve.
Las precipitaciones se concentrarán principalmente en el norte de las islas y zonas de interior. En el norte de Gran Canaria, los acumulados podrían superar los 30 litros por metro cuadrado en puntos concretos, mientras que en el norte de Tenerife podrían rebasarse los 10 litros.
También se prevén lluvias puntuales en Fuerteventura y Lanzarote, especialmente en sectores del oeste. En El Hierro, las precipitaciones podrían afectar al noreste de la isla, con registros en torno a los 4 litros por metro cuadrado, especialmente en Valverde.
El viento de componente norte será otro de los factores a vigilar, con rachas fuertes o muy fuertes entre la tarde del martes y la jornada del miércoles, especialmente en las cumbres centrales de Tenerife y en zonas elevadas de Gran Canaria y La Gomera.