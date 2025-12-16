La borrasca Emilia deja 3 récords meteorológicos en Canarias

La borrasca Emilia, que mantuvo en alerta a Canarias durante todo el fin de semana, dejó tres récords meteorológicos en los aeropuertos de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, los tres registrados el sábado 13 de diciembre.
Según detalla la Agencia Estatal de Meteorología en la red social X, el primero de ellos es la racha de viento más fuerte medida en el aeropuerto de Gran Canaria desde que hay datos: 113 kilómetros por hora.
Los otros dos récord son “de frío”; en concreto, de máximas más bajas hasta la fecha para un mes de diciembre en los lugares donde fueron medidas.
Se produjeron en el aeropuerto de Lanzarote, donde el sábado el termómetro no subió de 15,5 grados, y en el aeropuerto de Fuerteventura, donde las temperaturas no superaron ese mismo día los 15,9 ºC.
La borrasca también deja récord en el 112
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias también registró cifras récord al contabilizar 2.225 incidencias en el Archipiélago entre el viernes 12 y el lunes 15 por el paso de la borrasca Emilia.
Por islas, el 112 Canarias gestionó 1.230 incidentes en Gran Canaria (55,2%), 800 en Tenerife (35,9%), 66 en Lanzarote (2,9%), 57 en Fuerteventura (2,5%), 42 en La Palma (1,8%), 26 en La Gomera (1,1%) y 4 en El Hierro (0,1%).
La mayoría de los avisos se correspondieron con desprendimientos en la vía pública (ornamentos navideños, macetas, cristal o cables), problemas en la circulación sin accidentes de tráfico (caídas de piedras, tierra, ramas, árboles, postes de distintos tipos de cableado y mobiliario urbano sobre la calzada), contingencias en suministros básicos (agua, electricidad o telecomunicaciones) y achiques de agua en viviendas y calles, entre otros.