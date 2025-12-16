Un testigo del balcón que salió volando en Tenerife por Emilia: “Se oyó un bombazo”

Una de las imágenes más virales del paso de la borrasca Emilia por Canarias fue ver cómo un balcón, debido al viento, salió volando, cayendo a la calle la estructura del mismo.
Ocurrió en el Puerto de la Cruz, en la zona de San Telmo, y se trataba de un balcón de aluminio, con ventanales que, al desprenderse, no ocasionó daños personales, pero las imágenes son sumamente impactantes.
El balcón cedió por completo
Uno de los vecinos que vio lo que sucedía, en delcaraciones a 1 Hora menos de Televisión Canaria, narraba lo sucedido: “Sonó como un trueno, se vio un rayo, casi junto, y luego se oyó un bombazo.
Renato, el dueño del piso, aunque no su inquilino, reconoció que no se había “enterado de nada” pero uno de los vecinos del lugar le advirtieron de lo que sucedía: “Los inquilinos no estaban en el lugar, desde que me avisaron vine”.
Algunas de las pertenencias, como un carrito de la compra, también cayeron a la calle. Una ventana de gran tamaño no llegó a desprenderse.