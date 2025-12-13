borrasca emilia

El balcón de una vivienda sale ‘volando’ en Tenerife por la borrasca Emilia

La vivienda se quedó, literalmente, sin balcón
El vídeo del balcón ‘volando’ en una vivienda de Tenerife debido al paso de la borrasca Emilia se ha viralizado en las últimas horas.

Ha ocurrido en el Puerto de la Cruz, en la zona de San Telmo, y se trata de un balcón de aluminio, con ventanales que, al desprenderse, no ha ocasionado daños personales.

Canarias ha registrado este sábado, durante el paso de la borrasca Emilia, rachas de casi 160 kilómetros/hora, precipitaciones que superan los 100 litros por metro cuadrado y temperaturas que han descendido hasta los -2,8 ºC, según los datos actualizados hasta las 17.30 horas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La estación meteorológica de Izaña (Tenerife), ha sido la que ha registrado la racha de viento más intensa del archipiélago y de país, con 159 km/h, así como la temperatura mínima más baja en las islas, de -2,8 ºC.

También se han registrado rachas destacadas en la estación del Aeropuerto de Gran Canaria, con 113 km/h, y en Candelaria y La Orotava, en Tenerife, donde el viento ha alcanzado los 110 km/h.

En cuanto a las temperaturas mínimas, además de Izaña, en Tenerife se han registrado valores bajo cero en La Orotava (-1,2 ºC) y en el Roque de los Muchachos (-0,9 ºC).

