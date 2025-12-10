La Aemet activa avisos amarillos por viento y fuerte oleaje en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este viernes varios avisos de nivel amarillo en el Archipiélago debido a la previsión de rachas intensas de viento y fuerte oleaje que afectarán, principalmente, a las Islas occidentales y a Gran Canaria.
Según la información difundida, se esperan rachas de viento que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora, especialmente en zonas altas y medianías. La situación también vendrá acompañada de mar alterada, con olas que podrían oscilar entre los cuatro y cinco metros de altura, lo que ha motivado la activación de avisos por fenómenos costeros adversos.
Aunque, por el momento, los avisos se limitan al viernes, se prevé que mañana se activen los correspondientes al sábado, que podrían abarcar más fenómenos meteorológicos adversos, dado el empeoramiento de las condiciones previsto para el fin de semana.
Las autoridades recomiendan extremar las precauciones en los desplazamientos, evitar zonas costeras expuestas y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales de la Aemet.