La Aemet activa nuevos avisos en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido nuevos avisos de nivel amarillo en Canarias por fenómenos costeros y vientos para pasado mañana, viernes 12 de diciembre, según informó en un tuit publicado este miércoles.
La actualización incluye a todas las Islas, donde se espera un empeoramiento generalizado del estado del mar.
El mapa difundido por Aemet muestra al Archipiélago completamente bajo aviso amarillo, coincidiendo con el escenario previsto por el Gobierno de Canarias, que mantiene en vigor la prealerta por fenómenos costeros.
Prealerta activa en todo el Archipiélago
La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias confirmó que la prealerta se mantiene activa desde este lunes, 8 de diciembre, a las 12.00 horas.
La decisión se adoptó siguiendo la información de Aemet y en aplicación del Plan Específico de Emergencias por Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
La situación afecta al:
- Litoral norte de Gran Canaria
- Costas norte y oeste de
- El Hierro
- La Palma
- La Gomera
- Tenerife
- Fuerteventura
- Lanzarote
El principal fenómeno adverso es el mar de fondo del noroeste, que continuará aumentando durante los próximos días.
Qué está pasando en la costa: mar de fondo y oleaje en aumento
Los informes técnicos señalan un empeoramiento progresivo del mar desde el lunes:
Lunes 8
- Viento del sur, fuerza 1–3 (1–20 km/h).
- Mar rizada.
- Mar de fondo del noroeste en ascenso hasta 4 metros.
- Oleaje combinado: 2,5–4 m.
- Pleamar entre las 15:30 y 16:10 h.
- Periodo pico de olas: 18–22 segundos.
Martes 9
- Viento del sur que rolará a oeste.
- Mar rizada, con mares locales de marejadilla entre islas occidentales.
- Mar de fondo del noroeste de 3–4 m.
- Oleaje combinado: 3–4,5 m.
- Pleamares: 03:50–04:30 h y 16:25–17:05 h.
- Periodo pico: 16–18 segundos.
Miércoles 10
- Viento del norte y nordeste fuerza 3–4, aumentando a 5 en altamar.
- Marejadilla aumentando a marejada antes de mediodía.
- Mar de fondo del noroeste: 2,5–3,5 m.
- Oleaje combinado: 3–3,5 m.
- Pleamares: 04:40–05:30 h y 17:20–18:05 h.
- Periodo pico: 13–16 segundos.
Según las estimaciones técnicas, un oleaje combinado de entre 2,5 y 4,5 metros implica:
- 67% de olas entre 1,6 y 2,9 m
- 10% entre 3 y 6 m
- 1% entre 4 y 8 m
- Con posibilidad de olas puntuales de hasta 9 metros
Llamamiento a la población: precaución y vigilancia
El Gobierno de Canarias insiste en la importancia de extremar las precauciones en zonas costeras, especialmente en los tramos señalados. Se recuerda a la ciudadanía:
- Evitar acercarse a zonas de rompiente o espigones.
- No realizar actividades acuáticas con fuerte oleaje.
- Mantenerse informado de las actualizaciones oficiales.
La prealerta continuará activa mientras persistan las condiciones adversas y se mantendrá el seguimiento a través del Sistema de Vigilancia Entomológica y el PEFMA.